Wimbledonneries 2018 (2)

Publié aujourd'hui à 19h25

Mis à jouraujourd'hui à 19h43

Le tournoi de Wimbledon est un événement en soi. Sa situation unique dans l’histoire (prestige) comme dans la surface de jeu (l’herbe) nous donne encore plus de sujets et/ou d’anecdotes à traiter. Voici quelques notes, observations et opinions sur cette compétition de tennis unique dans le calendrier annuel.

Commandite ...par la bande

On a fait grand bruit de ce changement de commanditaire par Roger Federer, au tout premier jour du tournoi.

Et on sait tous que la grande majorité des joueuses et des joueurs de tennis portent des vêtements où trônent, par ordre d’importance, les logos de Nike, Adidas, Asics, Fila, Yonex, et même (oui, oui, encore...) Sergio Tacchini.

Ils sont des panneaux publicitaires ambulants. Leur visibilité leur vaut ces commandites majeures.

Pour des superstars comme Rafael Nadal et Serena Williams (Nike), Simona Halep et Alexander Zverev (Adidas), ces multinationales paient le gros prix et obtiennent beaucoup de médiatisation en retour, car leurs porte-étendards sont régulièrement vus à la télévision mondiale pendant la majeure partie de chaque tournoi. Car ils gagnent souvent.

C’est ce que Uniqlo est allé chercher, aussi, en kidnappant Roger Federer au nez et à la barbe de Nike.

Mais ces célèbres logos ne sont pas les seuls à être imprimés, brodés, cousus ou collés sur les vêtements des acteurs au tennis. Il y a de multiples «petits» commanditaires, selon le montant versé aux joueurs et aux joueuses de moindre importance.

Mais connaissiez vous le troisième niveau de commandite, au tennis?

C’est une brillante idée qu’ont eu les entreprises françaises de cosmétiques comme «Guinot» et «Mary Cohr». Elle consiste tout simplement à proposer des ententes courtes et ponctuelles aux joueuses et aux joueurs moins connus... lorsqu’ils affrontent des adversaires TRÈS connus.

Crédit photo : AFP

De parfaits exemples se nomment Dusan Lajovic, de la Serbie, et Lukas Lacko, de la Slovaquie. Ces deux athlètes, classés respectivement 58e et 73e au monde, étaient les deux premiers adversaires de Roger Federer, à Wimbledon. Sur la manche de leur chandail, ils arboraient un écusson «Mary Cohr».

Ce partenariat-éclair n’était conclu que pour un match (assumant que le favori des foules allait les battre). Mais l’un des deux avait réussi à surprendre le métronome suisse, et qu’il allait à nouveau se retrouver contre un adversaire de premier plan, une nouvelle entente d’un match allait être conclu. Et ainsi de suite.

En deux mots, on ne te paie que pour le moment où tu seras vu, toi, le figurant dans un «film mettant en vedette une célébrité».

BRILLANT!

Et cette tactique publicitaire ne date pas d’hier.

Dans cet article du New York Times, datant de septembre dernier, le journaliste Ben Rothenberg explique la démarche originale de ces deux entreprises, vieille d’une dizaine d’années, et visant à parier sur les négligés. Vous y lirez des tas d’exemples de ces mini-contrats allant de quelques milliers de dollars, jusqu’à 10 000 dollars pour un simple match.

On y apprend aussi que certains joueurs refusent cet argent «facile», par souci d’intégrité, et que d’autres l’acceptent quasiment «les yeux fermés».

Le premier cas est celui de l’Américain Mardy Fish, aujourd’hui retiré. «Quand je représentait une entreprise, je voulais savoir qui elle était, ce qu’elle faisait, disait Fish. Je voulais que ça paraisse bien sur mon chandail. Je voulais être un membre de leur équipe, en quelque sorte».

Le second cas est tout à l’opposé. Son compatriote Sam Querrey ne s’en formalisait pas, lui. Mais alors pas du tout.

«Tu y vas avec le plus offrant. Je me fous complètement ce qu’il y a sur cette “patch”», mentionne-t-il en souriant. «Je ne sais même pas ce que Guinot et Mary Cohr sont.»

Eugenie quitte Wimbledon avec un prix

Crédit photo : Dario Ayala / Agence QMI

Bon... ce n’est pas un trophée de championne ou de finaliste mais Eugenie Bouchard venait de compléter sa journée de magasinage à Wimbledon lorsqu’elle a appris qu’elle venait de gagner le «Heart Award» de la Fed Cup.

Vous trouverez tous les détails de ce prix et du montant d’argent qu’elle remettra à une institution de Montréal, dans cet article.

Bien sûr, j’entends tous les dénigreurs pousser immédiatement l’habituelle réaction du genre : «C’est bien le seul prix qu’elle gagnera cette année...». Bon, elle était facile, mais c’est dans la nature du sarcasme de s’abreuver à la source des déboires (sans jeu de mots) des athlètes qu’on a aimé et qui nous ont déçus.

Cela étant dit, je crois qu’il faut espérer que cette dernière poussée de quatre victoires consécutives sur le gazon londonien et sa plus qu’honorable prestation au 2e tour, face à la 17e favorite, l’Australienne Ashleigh Barty, pourraient lui donner cette dose de confiance pour continuer à se refaire une santé au classement de la WTA.

Classée 188e mondiale avant les qualifications précédant Wimbledon, Bouchard a fait le plein de points avec ses quatre victoires et devrait apparaître au 148e échelon. En hausse de 40 positions.

Et si elle évite les blessures, tout en continuant à vivre une bonne relation avec le vétéran entraîneur américain Robert Lansdorp, on pourrait envisager qu’elle puisse réintégrer le Top 100 avant la fin de l’année.

Mais ça fait bien des «si», me diront les sceptiques. Et ils ont raison de tempérer nos supputations les plus objectives.

À suivre.

Les amoureuses flamandes

Alison Van Uytvanck a fait les manchettes, jeudi dernier, pour avoir éliminé la championne en titre, l’Espagnole Garbine Muguruza. Mais certains médias ont également ajouté une sous-manchette relativement à la vie amoureuse de la joueuse belge.

Van Uytvanck, âgée de 24 ans, est en couple depuis deux ans et demi avec une autre joueuse flamande de 20 ans, Greet Minnen. Selon cet article du site Outsports.com, on y souligne que Van Uytwanck a discuté ouvertement de son orientation sexuelle, pour la première fois en février dernier, lors d’une entrevue sur les ondes d’une station de télévision de son pays.

Et pourtant, s’il s’agissait d’une première télévisuelle, les principales intéressées étaient loin de cacher leur situation. Une courte recherche sur internet confirme que les amoureuses publient des photos d’elles-mêmes où elles s’affichent sans équivoque. Qui plus est, je me rappelle clairement le discours de championne livré par Van Uytvanck, l’automne dernier, lors de la Coupe Banque Nationale, au P.E.P.S. de l’Université Laval, à Québec. «Je tiens également à saluer ma copine, à la maison...» avait conclu l’héroïne du jour.

Bien sûr, les profanes ou ceux et celles qui ne suivent pas l’actualité tennistique de près, que ce soit dans les médias sociaux ou réguliers, n’étaient pas au courant. Qui plus est, il n’y a toujours que très peu d’athlètes de l’ATP ou de la WTA ayant discuté ouvertement de leur orientation et il faut constater que chaque « sortie du placard » représente une nouvelle en soi. Ce qui reste un peu triste.

Dans ce monde qui évolue rapidement - mais tout de même pas aussi rapidement qu’on le désirerait - plusieurs craignent autant la perte de commandite (eh oui, nous en sommes encore là) qu’une éventuelle déception chez les proches.

Cela dit, nous avons fait beaucoup de chemin depuis que Billie Jean King et Martina Navratilova, des méga stars en leur temps, devaient garder secrète l’identité de leur partenaire de vie.