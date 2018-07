Wimbledon : Keys battue par la 120e mondiale

L'Américaine Madison Keys, tête de série no 10 et 11e raquette mondiale, s'est à son tour inclinée dès le troisième tour de Wimbledon devant la 120e mondiale, la Russe Evgeniya Rodina 7-5, 5-7, 6-4 vendredi.

Après l'élimination de la finaliste de l'US Open - et demi-finaliste de Roland-Garros - il ne reste plus que trois des dix premières têtes de série en lice : la no 1 mondiale, la Roumaine Simona Halep, la Tchèque Karolina Pliskova (8e mondiale) et l'Américaine Venus Williams (9e), finaliste sortante.

Elles tenteront de se frayer un chemin vers les huitièmes de finale ce vendredi.

A ce stade de la compétition, Rodina, 29 ans, affrontera l'ancienne no 1 mondiale Serena Williams (181e actuellement) ou la Française Kristina Mladenovic, lundi, lors du «Manic Monday».