Tyler Mahle mène les Reds à la victoire

Le lanceur des Reds Tyler Mahle a été dominant et son équipe a vaincu les Cubs de Chicago au compte de 3-2, vendredi, au Wrigley Field.

Les Reds ont ainsi remporté cinq de leurs six dernières sorties et 14 de leurs 18 dernières, mettant du même coup un terme à une séquence de six victoires de leurs adversaires.

Mahle (7-6) a passé six manches et deux tiers sur la butte, ce qui représente un sommet pour lui dans le baseball majeur, et il n’a pas donné grand-chose aux pauvres frappeurs des Cubs. En effet, l’artilleur de 23 ans a accordé un seul point, cinq coups sûrs et deux buts sur balles. Il a également retiré quatre frappeurs dans la mitaine.

Le droitier de 23 ans, qui a également soutiré un but sur balles dans la rencontre, connaît d’excellents moments sur la butte. Il montre une fiche de 4-0 et une moyenne de points mérités de 2,04 lors de ses sept plus récents départs.

Son coéquipier Raisel Iglesias a complété le match au monticule et a ainsi obtenu son 17e sauvetage de la saison. Il a permis un coup sûr et une passe gratuite en une manche et un tiers.

Sur le plan offensif, Scooter Gennett s’est démarqué en produisant un point et en franchissant le marbre une fois. Le voltigeur Billy Hamilton a également bien fait en plaçant trois fois la balle en lieu sûr et autant de présences officielles au bâton. Il a marqué un point.

Chez les perdants, le lanceur Mike Montgomery (3-3) a accordé les trois points adverses en cinq manches de travail.

Il s’agissait de la première rencontre d’une série de trois entre les deux clubs. Les Reds disputeront par ailleurs neuf matchs consécutifs sur la route avant la pause du match des étoiles. Après Chicago, ils se rendront à Cleveland et à St. Louis.