Tyler Ennis débarque à Toronto

Les Maple Leafs de Toronto ont fait signer un contrat d’un an et de 650 000 $ à l’attaquant Tyler Ennis, vendredi.

Choix de premier tour, le 26e au total, des Sabres de Buffalo en 2008, l’Albertain a disputé 73 rencontres avec le Wild du Minnesota lors de la dernière campagne.

Il a récolté huit buts et 14 mentions d’aide pour 22 points, tout en maintenant un différentiel de -1.

Depuis son arrivée dans la Ligue nationale en 2009-2010, Ennis a obtenu 258 points, dont 105 filets, en 492 joutes avec les Sabres et le Wild.

Alexander Petrovic signe

Le défenseur des Panthers de la Floride Alexander Petrovic a accepté un nouveau contrat d’un an. L’athlète de 26 ans touchera 1,95 million $.

Petrovic a disputé 67 matchs, un sommet en carrière, lors de la dernière campagne. Il a totalisé deux buts et 11 mentions d’aide pour 13 points, en plus d’écoper de 98 minutes de punition.

«Alexander est un jeune arrière fiable qui ajoute du poids et un aspect physique à notre formation. Il joue avec conviction et s’est développé en tant que défenseur pouvant stopper l’adversaire», a déclaré le directeur général des Panthers, Dale Tallon, dans un communiqué.

En 228 affrontements à vie dans la Ligue nationale, l’Albertain a amassé 48 points et passé 334 minutes au cachot.

Jason Dickinson accepte un an de plus

Les Stars de Dallas ont consenti un nouveau contrat d’un an au joueur de centre Jason Dickinson.

Le patineur de 23 ans touchera 875 000 $ la saison prochaine.

Dickinson a disputé 27 matchs avec le grand club, inscrivant deux mentions d’aide et totalisant 17 minutes de punition. Il a également participé à 42 rencontres avec les Stars du Texas, dans la Ligue américaine, obtenant 18 buts et 10 aides pour 28 points. Lors des séries de la Coupe Calder, l’Ontarien a amassé 10 points en 22 sorties.

Choix de premier tour, le 29e en tout, de Dallas en 2013, le hockeyeur de 6 pi et 2 po et 205 lb a pris part à 38 affrontements en carrière dans la Ligue nationale.

Oskar Sundqvist trouve un terrain d’entente avec les Blues

Les Blues de St. Louis ont accordé un contrat d’un an et de 700 000 $ à l’attaquant Oskar Sundqvist.

Le Suédois de 24 ans a obtenu un but et quatre mentions d’aide en 42 matchs avec l’équipe du Missouri la saison passée. Il a également récolté six points en autant de parties avec le Rampage de San Antonio, dans la Ligue américaine.

Sundqvist a été acquis des Penguins de Pittsburgh le 23 juin 2017. Depuis le début de sa carrière, il a disputé 70 rencontres dans la Ligue nationale.

Contrat à deux volets pour Binnington

Par ailleurs, les Blues ont consenti un pacte d’un an à deux volets au gardien Jordan Binnington.

Ce dernier a évolué dans la LAH au cours des quatre plus récentes campagnes, avec les Wolves de Chicago et les Bruins de Providence. En 2017-2018, il a affiché un dossier de 17-9-1, une moyenne de buts alloués de 2,05 et un taux d’efficacité de ,926.

Binnington a été une sélection de troisième tour, la 88e au total, des Blues en 2011.