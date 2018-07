Oscar Dansk demeure avec les Golden Knights

Les Golden Knights de Vegas ont octroyé un contrat à deux volets de deux saisons au gardien Oscar Dansk, vendredi.

Le portier, qui a effectué ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) lors de la dernière saison, touchera 675 000 $ par année s’il évolue au sein du circuit Bettman.

Profitant des nombreuses blessures aux gardiens de l’équipe, le Suédois a pris part à quatre matchs, maintenant un dossier de 3-0-0, une moyenne de buts alloués de 1,78 et un taux d’efficacité de ,946.

Il a également porté les couleurs des Wolves de Chicago dans la Ligue américaine, montrant une fiche de 13-3-2 et un taux de ,918 en 20 parties.

La plus récente équipe de la LNH compte maintenant six gardiens avec des contrats pour la prochaine saison. Outre Marc-André Fleury et Malcolm Subban, qui devraient être les deux gardiens partants cet automne, les Québécois Maxime Lagacé et Zachary Fucale ainsi que Dylan Ferguson évolueront au sein de l’organisation.