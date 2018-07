L'Espagne dit «Ciao» à Ronaldo et l'Italie se réjouit

La presse espagnole disait au revoir vendredi à la star planétaire du Real Madrid, le Portugais Cristiano Ronaldo, tandis que les quotidiens italiens se réjouissaient de son arrivée imminente à la Juventus de Turin.

«Ciao CR7», titre en Une le quotidien sportif Mundo Deportivo. «Le Real assume son départ, le jour-clé sera aujourd'hui et la Juve veut boucler l'opération pour pouvoir le présenter», souligne le journal.

Pour As, le samedi 7 juillet, symbolique pour présenter le numéro 7 portugais de 33 ans, aurait déjà été choisi par la Juve. Le club italien "espère le présenter demain dans son stade" aux tifosi bianconeri, souligne le quotidien qui affiche en Une «Cristiano, sortie imminente».

Un stade qui l'avait applaudi début avril après sa bicyclette d'anthologie en quarts de finale de la Ligue des Champions avec le Real face à la Juve.

Pour le premier quotidien sportif d'Espagne, Marca, «CR7 a déjà donné sa parole à (Andrea) Agnelli», le président du club turinois.

«Son désir de jouer à la Juve est ferme», assure Marca, tout en soulignant que le Real n'a «pas reçu d'offre ferme de la Juventus».

Le quotidien souligne d'ailleurs que le club merengue soutient que la clause de cession de la star reste fixée à 1 milliard d'euros, ce qui serait totalement dissuasif pour le club italien, alors que «le joueur et ses représentants maintiennent qu'il existe un document signé le libérant pour 100 millions».

Selon plusieurs médias, la Juve proposerait à CR7 un contrat de quatre ans payé 30 millions nets par saison alors que le Portugais juge que son salaire, estimé à 23,6 millions d'euros par an, au Real est trop bas.

Au Real depuis 2009, le quintuple ballon d'Or avait fait tourner la tête de la planète football en déclarant le 26 mai, quelques minutes après la victoire des «Merengues» en finale de la C1, que «c'était bien de jouer» au Real, en utilisant le passé...

Arrivée «immnente»

Côté italien, la presse annonce vendredi l'arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin comme imminente.

«CR7 Juillet», titre en une le Corriere dello Sport pour qui le joueur serait attendu dans la capitale piémontaise dès samedi.

«Cristiano, un mot de toi suffit», «L'Italie n'est plus qu'à un pas et Madrid se cherche son nouveau top player», affirme le quotidien.

Le journal raconte aussi l'accélération des signes annonciateurs de l'arrivée de la star portugaise: la rencontre jeudi entre Andrea Agnelli et Massimiliano Allegri (respectivement président et entraîneur de la Juve), la galaxie Exor (le groupe de la famille Agnelli) "prête pour l'assaut final et l'action de la Juve qui poursuit son envolée en Bourse".

«CR7 Juve, on peut le faire», titre de son côté la Gazzetta dello Sport pour qui la Juve est «plus proche que jamais de l'affaire du siècle».

«Un pas en arrière (décisif) avec le Real et deux en avant (décisifs) avec la Juve: CR7 a fait sa partie du travail, désormais l'affaire entre dans le vif du sujet», assure le quotidien couleur rose.

Interrogé par le Corriere dello Sport, l'ex-madrilène Predrag Mijatovic explique que le départ "serait une perte terrible pour le Real".

Une perte que le vainqueur de la C1 avec les «Merengue» en 1998 contre ... la Juve résume en une formule: «Avec lui sur le terrain c'est comme si une équipe partait avec un but d'avance...»