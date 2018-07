Les Alouettes renouent avec la défaite

Le Rouge et Noir d’Ottawa a bien contrôlé l’horloge et a vaincu les Alouettes 28-18, vendredi soir, à Montréal.

Le Rouge et Noir a rapidement dominé les hommes de Mike Sherman au pointage et se sont assuré d’être en possession du ballon le plus souvent possible, comme le démontre les 35 min et 29 s que l’offensive a passées sur le terrain.

La formation de l’Ontario s’est donné une avance de 17 points en première demie, grâce notamment à trois passes de touché de Trevor Harris.

Le pivot d’Ottawa a terminé son match avec 28 passes complétées en 42 tentatives pour 342 verges de gains.

La deuxième portion du match a été à l’avantage des Alouettes, mais leur effort n’a pas suffi.

Jeff Mathews a réussi sa première passe de touché dans l’uniforme des «Oiseaux», quand il a rejoint Chris Harper sur 14 verges. L’Américain de 26 ans a terminé sa soirée de travail avec 280 verges par la voie des airs.

Le porteur de ballon Tyrell Sutton a également produit un touché dans cette rencontre.

Les Alouettes n’ont donc pas été en mesure de coller deux victoires consécutives, après leur victoire de la semaine dernière face aux Roughriders de la Saskatchewan. Ils n’ont pas connu ce bonheur depuis octobre 2016.

Beaulieu réussit son retour

Dès la première séquence à l’attaque du match, le Rouge et Noir et le receveur de passes Jean-Christophe Beaulieu ont mis la défense des «Moineaux» dans leur petite poche.

Beaulieu a marqué un touché de 47 verges sur une passe de Harris.

Il s’agissait d’un premier match contre les Alouettes pour Beaulieu qui a joué 56 matchs avec la formation montréalaise.

L’athlète de 28 ans est passé dans la capitale fédérale pendant l’entre-saison dans l’échange emmenant Patrick Lavoie à Montréal.