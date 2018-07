La suspension à vie de Jenrry Mejia sera révoquée

Suspendu à vie pour dopage par le baseball majeur en février 2016, le lanceur Jenrry Mejia pourra tenter un retour au jeu l’année prochaine, selon un communiqué publié par le commissaire Robert Manfred, vendredi.

Mejia a écopé de cette sanction après avoir été testé positif pour une troisième fois à une substance interdite.

L’artilleur, qui a obtenu la grâce du commissaire à la suite d’un jugement discrétionnaire, pourra reprendre l’entraînement avec les Mets de New York après la pause du match des étoiles. S’il respecte certaines conditions, il pourra jouer dans les mineures à la mi-août et dans les majeures lors de la prochaine campagne.

«J’ai invité M. Mejia à me rencontrer à New York et il a exprimé des regrets pour les mauvaises décisions qu’il a prises par le passé», a indiqué Manfred pour expliquer sa décision.

En carrière, Mejia a pris part à 113 rencontres dans l’uniforme des Mets, obtenant notamment 18 départs. Il a maintenu une moyenne de points mérités de 3,68. Utilisé principalement comme spécialiste des fins de matchs, le Dominicain de 28 ans avait réussi 28 sauvetages en 31 occasions, en 2015.