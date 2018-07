La Belgique élimine le Brésil

La Belgique a rejoint la France en demi-finale du Mondial 2018, affiche programmée mardi à Saint-Pétersbourg, après avoir éliminé 2-1 le Brésil de Neymar, le dernier gros favori en lice, vendredi à Kazan.

La Seleçao, éliminée, il ne reste plus que des Européens en course. Les autres quarts de finale, samedi, sont Suède-Angleterre et Russie-Croatie.

Revenus de l'enfer face au Japon, les «Diables rouges» avaient prévenu qu'ils ne renonceraient pas à leur jeu trop porté vers l'attaque malgré le risque d'un «effet boomerang» face au Brésil. Le pari a parfaitement fonctionné.

Grâce à un but contre son camp de Fernandinho (13e) et une frappe sublime de Kevin de Bruyne (31e), la génération dorée belge peut rêver à un premier sacre mondial.

Pour le Brésil, si sérieux depuis le début de la compétition et si solide depuis la prise en main de Tite en 2016, c'est une immense désillusion. Grandissime favorite du Mondial 2018, la Seleçao a finalement connu le même destin que l'Allemagne tenante du titre ou l'Espagne, éliminées bien avant le dernier carré.

La finale est programmée le 15 juillet à Moscou.