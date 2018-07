Justin Smoak sonne la charge pour les Blue Jays

Justin Smoak a conclu une poussée de cinq points des Blue Jays en deuxième manche par un circuit de trois points dans un gain de 6-2 contre les Yankees de New York, vendredi à Toronto.

Le joueur de premier but a ainsi claqué sa 12e longue balle de la saison. Il a réussi deux coups sûrs en trois présences officielles au bâton et soutiré un but sur balles.

Outre Smoak, Devon Travis et Curtis Granderson ont également produit des points lors du deuxième tour au bâton, cognant tous deux des simples.

Yangervis Solarte a quant à lui placé trois fois la balle en lieu sûr, touchant la plaque une fois.

La relève tient

Sam Gaviglio a été le lanceur choisi par le gérant John Gibbons pour amorcer cette rencontre. Le droitier de 28 ans a alloué deux points, dont un seul mérité, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et un tiers.

La relève des favoris locaux a ensuite tenu le coup. Joe Biagini (1-5), Aaron Loup, Seunghwan Oh, John Axford et Tyler Clippard ont limité leurs adversaires à un coup sûr et un but sur balles.

Dans le clan adverse, Sonny Gray (5-7) n’a œuvré que pendant deux manches au monticule. Il a été retiré après avoir permis cinq points, six frappes en lieu sûr et deux passes gratuites.

Aaron Hicks a été à l’origine des deux points des siens en vertu d’un circuit en troisième manche et d’un but sur balles en cinquième.

Le receveur québécois Russell Martin n’est pas parvenu à atteindre les sentiers dans cette rencontre. Il a été retiré deux fois sur des prises en quatre présences officielles. Il montre une moyenne au bâton de ,175 cette saison.

Les deux équipes disputaient le premier match d’une série de trois qui se poursuivra samedi après-midi. Luis Severino entamera le match sur la butte pour les Bombardiers du Bronx. Il sera opposé à J.A. Happ.