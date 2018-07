Eugenie Bouchard gagne un prix et fait un don

La joueuse de tennis Eugenie Bouchard a obtenu un prix de la Fédération internationale de tennis (ITF), vendredi, et a remis la somme de 6000 $ à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

La Québécoise a reçu le «Heart Award» pour ses performances lors de la rencontre de barrage de la Fed Cup opposant le Canada à l’Ukraine en avril dernier au stade IGA. Ses deux victoires en simple – contre Kateryna Bondarenko et Lesia Tsurenko - ont permis à l’unifolié de conserver sa place parmi les 16 meilleures nations du monde.

Ce prix était accompagné d’un chèque que la récipiendaire pouvait offrir à l’organisme caritatif de son choix.

Bouchard a été choisie à la suite d’un vote populaire. Les autres candidates étaient la Lettone Jelena Ostapenko, la Belge Elise Mertens et la Slovaque Viktoria Kuzmova.

So honoured to win the @FedCup Heart Award ♥️ I chose to give the donation to the Montreal Children’s Hospital @HopitalChildren pic.twitter.com/oeTPSb0i5E