Cette semaine dans l’univers de la WWE : Rollins et Ziggler sont en feu!

Publié aujourd'hui à 17h07

Mis à jouraujourd'hui à 17h32

Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE

Triste nouvelle cette semaine alors que l’ancien lutteur Matt Cappotelli a perdu sa bataille avec le cancer, lui qui était atteint d’un cancer au cerveau depuis plusieurs années. Il était voué à un bel avenir avec la WWE lorsqu’il a reçu le diagnostic au milieu des années 2000 alors qu’il performait à l’OVW, ancien territoire de développement pour la WWE. Il fait partie des rares personnalités dans le monde de la lutte pour qui personne n’avait rien à dire de mauvais. Il était vraiment aimé de tous ceux qui l’ont connu. À sa famille, mes plus sincères sympathiques.

La rivalité entre Seth Rollins et Dolph Ziggler est ce qui se fait de mieux présentement dans l’univers de la WWE. Les matchs sont incroyables, la foule en redemande et leur match à Extreme Rules qui sera un combat de type Ironman de 30 minutes devrait être un classique.

Parlant d’Extreme Rules, le combat entre Bliss et Jax sera un Extreme Rules match, donc un match où tout est permis. On a également ajouté Reigns contre Lashley et Balor contre Corbin. J’aurai la carte complète pour vous la semaine prochaine.

Plusieurs personnes sur la liste des blessés à court terme : Ruby Riott, Bray Wyatt et Shinsuke Nakamura. De ce groupe, seule Riott devrait manquer le prochain événement spécial.

Je vous conseille fortement le match entre Mustafa Ali et Buddy Murphy à 205 Live. Je le répète, mais depuis que Paul Levesque a pris le contrôle de la division, les bons matchs pleuvent.

L’ancienne championne féminine de l’UFC Ronda Rousey a été introduite au temple de la renommée de l’organisation jeudi soir, devenant ainsi la première femme à y être admise.

Parlant de temple de la renommée, l’ancien lutteur Édouard Carpentier sera admis à titre posthume au Panthéon des Sports du Québec en septembre prochain. J’aurais plus de détails là-dessus plus près de la date, alors que je devrais être impliqué d’une façon ou d’une autre.

Je n’en avais pas encore parlé ici, car c’est encore loin, mais SmackDown Live va officiellement déménager à Fox (pas Fox Sports 1) et ce sera une émission de deux heures présentée en direct les vendredis soirs. Si le passé est garant de l’avenir, l’émission devrait être aussi présentée au Canada via Sportsnet 360 en direct les vendredis soirs.

J’ai regardé la deuxième saison de GLOW. Je faisais partie des rares qui n’avaient pas aimé la première saison, mis à part pour le personnage de Sam Sylvia joué par Marc Maron. Dans la deuxième saison, j’ai seulement aimé le dernier épisode seulement et Maron ne m’a pas fait autant rire. Sérieusement, si ce n’était à propos de la lutte, j’aurais arrêté de la suivre.

Matchs de la semaine

Buddy Murphy c. Mustafa Ali

Seth Rollins et Roman Reigns c. Dolph Ziggler et Drew McIntyre

Johnny Gargano c. EC3

Vidéos de la semaine

Une autre victoire pour Ember Moon!

Sasha Banks et Bayley doivent suivre une thérapie avec le célèbre Docteur Shelby!

Thérapie, partie 2

Résultats rapides

Sioux Falls, Dakota du Sud

Curtis Axel a battu Matt Hardy

Les Authors of Pain ont défait Titus Worldwide (Apollo Crews et Titus O’Neil)

Roman Reings et Seth Rollins ont vaincu Dolph Ziggler et Drew McIntyre par disqualification lorsque les Revival sont intervenus

Ember Moon a battu Liv Morgan

Roman Reigns et Bobby Lashley ont défait les Revival par disqualification

Nia Jax, acc. par Natalya a vaincu Mickie James, acc. par Alexa Bliss

Braun Strowman a vaincu Kevin Owens par compte à l’extérieur

Vidéos de la semaine

Le premier match de Team Hell No depuis très longtemps

SAnitY gâche la fête du New Day

Bien hâte de voir le match à Extreme Rules entre AJ Styles et Rusev

Résultats rapides

Omaha, Nebraska

Le champion des États-Unis Jeff Hardy a battu Le Miz

Le combat entre Asuka et James Ellsworth s’est soldé par un double compte à l’extérieur.

AJ Styles a défait Aiden English, acc. par Rusev. Après le match, Rusev a attaqué Styles

Becky Lynch a vaincu Peyton Royce, acc. par Billie Kay

Team Hell No (Kane et Daniel Bryan) ont battu Les Usos

Vidéo de la semaine

Le retour de Noam Dar à 205 Live!

Résultats rapides

Omaha, Nebraska

Noam Dar a battu TJP

Akira Tozawa a défait Jason Strife

Mustafa Ali a vaincu Buddy Murphy dans un match sans disqualification

Vidéo de la semaine

Une nouvelle attitude pour Gargano

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Dakota Kai a battu Santana Garrett

Les Mighty (Shane Thorne et Nick Miller) ont défait Otis Dozovic dans un match handicap

Velveteen Dream a vaincu Chris Dijak

Johnny Gargano a défait EC3

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire (http://www.tvasports.ca/television/grille-horaire) de TVA Sports.

Pour me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse courriel au patric_laprade@videotron.ca, sur Facebook à (www.facebook.com/patlaprade) ou sur Twitter (www.twitter.com/patlaprade) avec l’aide du mot clic #LutteTVASports

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c’est un rendez-vous!