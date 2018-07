Carmelo Anthony et le Thunder divorceront

Le vétéran Carmelo Anthony quittera cet été le Thunder d’Oklahoma City, qui cherche à réduire sa masse salariale.

Selon ce qu’a rapporté le réseau ESPN vendredi, les parties concernées travailleront ensemble afin d’examiner les possibilités se présentant à elles, ce qui inclut une transaction, l’étalement du salaire sur plusieurs années et un rachat de contrat.

Anthony s’est récemment prévalu de l’option de 27,9 millions $ prévue à son entente pour la prochaine saison; après celle-ci, il deviendra en principe joueur autonome. Le Thunder doit débourser environ 310 millions $ en salaires et doit payer une taxe de luxe. Aussi, le départ de l’ancien porte-couleurs des Nuggets de Denver et Knicks de New York pourrait lui permettre d’économiser plus de 100 millions $.

En 2017-2018, Anthony a totalisé en moyenne par match 16,2 points.