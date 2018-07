Alexandre Burrows se retire et devient instructeur chez le Rocket

L'attaquant Alexandre Burrows a annoncé sa retraite de la compétition, vendredi, et a aussitôt accepté un poste d’instructeur-adjoint chez le Rocket de Laval, le club-école du Canadien de Montréal dans la Ligue américaine (LAH).

Ainsi, après une carrière de 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le nouveau retraité travaillera aux côtés des assistants Daniel Jacob et Marco Marciano sous la gouverne de l’entraîneur-chef du Rocket, Joël Bouchard.

«Je considère que nous sommes très chanceux de pouvoir compter sur un candidat de la trempe d'Alex parmi notre nouveau groupe d'entraîneurs. Son expérience comme joueur dans la LNH et l'étendue de son vécu dans le hockey professionnel vont s'avérer d'excellents atouts pour le développement de nos joueurs», a déclaré Bouchard dans un communiqué du Tricolore.

«Alex correspond exactement au profil que nous recherchions. Il est un très bon communicateur et je suis convaincu que plusieurs joueurs pourront se reconnaître à travers son exemple de persévérance.»

Au ballottage

Les Sénateurs d’Ottawa ont récemment soumis au ballottage le nom du Québécois afin de racheter son contrat. Il devait toucher la somme de 2,5 millions $ la saison prochaine. En 2017-2018, l’ancien des Canucks de Vancouver a amassé 14 points, dont six buts, en 71 rencontres, tout en conservant un différentiel de -8.

Burrows, 37 ans, a récolté 409 points, dont 205 filets, en 913 joutes du calendrier régulier en carrière. Il a franchi le cap des 30 buts une fois dans la Ligue nationale (LNH), soit en 2009-2010. Par ailleurs, il a totalisé 1134 minutes de pénalité, dépassant la centaine lors de trois campagnes consécutives.

«Je suis fier de ma carrière et je conserverai de bons souvenirs», a déclaré Burrows au site du syndicat des joueurs de la LNH, le NHLPA.com.

«J'ai rencontré des gens merveilleux au cours des années. Mes coéquipiers me manqueront le plus. La quantité de plaisir que nous avons eu à travailler sur notre métier, le temps que nous avons passé ensemble à l'écart de la patinoire et le temps où nous avons traversé l'adversité ensemble, ce sont toutes des choses qui me manqueront.»

Oublié au repêchage

Le natif de Pincourt n’a jamais été repêché par une organisation de la LNH. Avant de faire le saut chez les professionnels, il a porté l’uniforme des Cataractes de Shawinigan, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, durant deux saisons, de 2000 à 2002. Il a accumulé 100 points en 127 affrontements.

«Ce fut très plaisant de travailler fort et de mériter une place dans cette ligue en tant que joueur non repêché. J’ai eu d’excellents coéquipiers et instructeurs. Et dans les récentes années, j’ai apprécié aider les plus jeunes de la même façon que les autres m’ont supporté autrefois, a-t-il dit. Avoir la passion, c’est une chose. Mais il faut avoir une vision et un plan pour soi-même. Je me considère très chanceux d’avoir pu jouer aussi longtemps.»