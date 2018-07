Abraham Toro promu au niveau AA

Les Astros de Houston ont envoyé le joueur québécois Abraham Toro aux Hooks de Corpus Christi, leur filiale AA, jeudi.

Choix de cinquième tour, le 157e au total, de la formation texane lors du repêchage 2016 du baseball majeur, l’athlète de 21 ans évoluait avec les Astros de Buies Creek, au sein de la Carolina League (de niveau A fort), cette saison. Il a conservé une moyenne au bâton de ,257, claquant 14 circuits et faisant compter 56 points.

Natif de Longueuil, Toro a également soutiré 45 buts sur balles en 83 rencontres avec le club A fort. En 2017, le joueur de la Belle Province a totalisé 15 circuits et 33 points produits avec les ValleyCats de Tri-City et les River Bandits de Quad Cities.

Les Astros impressionnés

Lorsqu’il a été repêché, Toro attirait l’attention par ses talents en attaque et son jeu défensif, lui qui évolue au troisième coussin et qui a déjà joué derrière le marbre. Or, il semble que l’organisation est très satisfaite de ses performances, surtout qu’il avait été nommé le joueur par excellence des ligues mineures chez les Astros en juillet 2017.

«Pour percer dans le baseball majeur, ça prend de la puissance, a-t-il déclaré au site RDS.ca il y a quelques jours, ajoutant qu’il s’était donné comme objectif d’atteindre le AA d’ici la fin de la campagne. Je suis un joueur de troisième but, donc je dois produire des points et frapper la balle avec autorité. Je connais une bonne saison jusqu’à présent et ça doit continuer.»