Zlatan, la plus belle arrivée? Pas certain...

Zlatan Ibrahimovic a accueilli la Major League Soccer (MLS) à bras ouverts, selon ses dires, mais fait-il forcément la meilleure impression parmi les nouveaux venus de la saison?

Le phénomène suédois siège parmi les meilleurs buteurs du circuit Garber avec 10 succès en ayant pourtant joué une poignée de matchs de moins que ses rivaux. Il parvient également à produire même si sa nouvelle équipe, le Galaxy, ne connaît pas les succès espérés.

Mais aux dires de l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, Los Angeles déjà n’est pas la seule terre de Zlatan. Elle est aussi la scène sur laquelle performe avec brio le Norvégien Adama Diomande.

La machine de pointe du LAFC compte jusqu’ici sept buts en six rencontres, et produit donc à un rythme plus élevé que les meilleurs de la MLS en considérant la moyenne de buts par tranche de 90 minutes.

Il mériterait le titre de «la plus belle arrivée en MLS» parmi les attaquants, selon l'ancien numéro 8 du Bleu-Blanc-Noir.

Pas qu'un joueur méritant

En défense, la palme de mi-saison revient plutôt à Michael Parkhurst d’Atlanta United FC.

« Depuis qu’il est là, Atlanta a la deuxième meilleure défensive de la ligue », analyse Bernier, qui ne tarit pas d'éloges à l'endroit de ce défenseur atypique.

Au poste d’entraîneur, l’ancien capitaine de l’Impact n’a hésité qu’entre deux candidats : Jesse Marsch et Bob Bradley.

