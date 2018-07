Wimbledon: Marin Cilic et Stan Wawrinka renversés

Le finaliste sortant de Wimbledon, le Croate Marin Cilic, a chuté dès le deuxième tour devant l'Argentin Guido Pella en cinq manches 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (3), 7-5 jeudi au terme d'une partie disputée sur deux jours à cause de la pluie.

Le match avait été interrompu mercredi alors que le 5e mondial (29 ans) avait pris une option sur la qualification pour le troisième tour en menant 3-1 dans la troisième manche. Le jeu avait pu reprendre quelques minutes, le temps pour Pella (82e) de prendre l'avantage (4-3) dans ce set avant l'arrivée d'une nouvelle averse qui avait mis fin à la journée.

Jeudi, le récent lauréat du Queen's et finaliste du dernier Open d'Australie, rejoint à deux manches partout, a retardé l'échéance en sauvant deux premières balles de match sur son service à 5-4, la première d'un as, la deuxième d'un service gagnant, puis une troisième à 6-5. Mais il a fini par céder, sur une dernière faute directe, à la quatrième occasion de l'Argentin de 28 ans.

Pella affrontera l'Américain Mackenzie McDonald (103e mondial) pour une place en huitièmes de finale.

Wawrinka frustré

Stan Wawrinka s'est lui aussi arrêté au deuxième tour, dominé par l'Italien Thomas Fabbiano, 133e mondial, en deux jours et en trois manches 7-6 (7), 6-3, 7-6 (6).

Le match avait été interrompu par la pluie mercredi alors que le Suisse était dos au mur. Il menait 6-5 dans la troisième manche mais avait perdu les deux premières.

L'ancien N.3 mondial, qui a dégringolé au 224e rang après deux opérations (genou) puis un retour difficile, avait signé une victoire prometteuse au premier tour en écartant le 6e mondial, le Bulgare Grigor Dimitrov.

«Cela fait un an que je me bats pour revenir... On a envie d'aller plus loin, de voir plus loin. C'est frustrant. Je peux encore mieux jouer. Il y a des petites choses qui me manquent encore.

«Il y quand même énormément de positif au niveau de ma situation, de mon niveau de jeu et au niveau physique. Mais il faut maintenant arriver à enchaîner les victoires. C'est ce que je recherche. Pour ça, il n'y a pas de miracle. Il faut continuer à travailler et à avancer.»

Mais le Suisse était encore un peu juste pour franchir le cap du deuxième tour le gazon londonien, la surface qui sied le moins à son jeu.

Le Vaudois de 33 ans pourra toutefois s'en vouloir d'avoir manqué quatre balles de set dans le dernier acte.

Fabbiano, issu des qualifications, affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas (35e) ou l'Américain Jared Donaldson (54e) pour une place en huitièmes de finale.