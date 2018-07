Un gros défi pour les lanceurs des Jays

Après avoir partagé les honneurs d’une courte série de deux matchs avec les Mets, les Blue Jays de Toronto accueillent maintenant la meilleure équipe de New York, les Yankees.

Les deux rivaux de la section Est de l’Américaine croiseront le fer trois fois de vendredi à dimanche au Rogers Centre.

Pour les lanceurs des Jays, le défi sera de taille puisque les Yankees ont frappé le plus grand nombre de circuits (144) dans le baseball majeur depuis le début de la saison. Ils comptent 20 longues balles de plus que leurs plus proches poursuivants à ce chapitre, les Red Sox de Boston.

Après la défaite de mercredi, les lanceurs partants des Jays affichaient pour leur part une moyenne de points mérités de 4,94, ce qui les classe au 25e rang dans les majeures dans cette catégorie. Si la saison prenait fin aujourd’hui, il s’agirait de la cinquième pire moyenne dans l’histoire de l’organisation, selon ce que rapportait le département statistique du réseau Sportsnet.

Cela n’annonce rien de bon pour les hommes de John Gibbons.

Blessures et déceptions

À part J.A. Happ, qui pourrait bientôt être échangé, rares sont les partants des Jays qui ont répondu aux attentes cette année, que ce soit à cause de blessures ou de performances décevantes.

Mercredi, Marcus Stroman a été chassé de la rencontre après avoir concédé cinq points en cinquième manche.

«Je ne me sentais pas bien dès mon premier lancer, a reconnu Stroman, cité par Sportsnet, après la rencontre. J’ai accordé un but sur balles au premier frappeur, ce qui est rare pour moi. J’avais de la difficulté à contrôler mes lancers.»

La veille, les Torontois ont perdu les services de Marco Estrada, blessé à la hanche, dès la première manche. L’équipe n’a pas encore décidé si elle allait inscrire le nom de l’artilleur de 35 ans sur la liste des blessés.

«Je ne pense pas que je serai absent très longtemps», a affirmé le principal intéressé au «Toronto Star».

Gaviglio au monticule

Les Jays doivent espérer que l’optimisme d’Estrada est justifié, car ils sont déjà privés d’Aaron Sanchez et de Jaime Garcia.

Pour le match de ce vendredi, c’est Sam Gaviglio (2-2) qui sera le partant des Blue Jays. Il sera opposé à Sonny Gray (5-6).