Retour des Nordiques : Dave Pichette montre le CH du doigt

Ce n’est pas parce que les Nordiques ont quitté en 1995 que la bonne vieille rivalité Québec-Montréal ne sévit plus.

Présent au tournoi de golf des anciens Nordiques, Dave Pichette en a profité pour dire tout haut ce que plusieurs pensent tout bas, à l’effet que les dirigeants du Canadien ne sont pas entichés à l’idée de revoir leurs anciens ennemis jurés dans la LNH.

L’ancien défenseur qui a porté le chandail fleurdelisé de 1980 à 1984 n’est pas passé par quatre chemins pour exprimer son point de vue avant de prendre le départ de la dixième édition de l’Omnium, qui a permis de remettre 72 000 $ à la Fondation Maurice Tanguay.

«Je pense qu’il y a des gens qui sont plus ou moins intéressés à ce qu’on revienne dans la ligue et ils ne sont pas très loin d’ici. C’est une question de business et la game est rendue beaucoup business», a-t-il fait remarquer.

«C’est un marché de bière et il y a toutes sortes d’autres choses qui rentrent là-dedans, comme la téléphonie et tout. C’est une grosse business et un moment donné...»

Questionné à savoir s’il pointait bel et bien les Canadiens du doigt, Pichette en a rajouté une couche.

«Ils ont conquis le marché de Québec. Autrefois, il y avait des irréductibles du Canadien partout quand on jouait, mais aujourd’hui, c’est le Canadien partout. Les Nordiques, ça n’existe plus depuis 1995, donc c’est sûr que les jeunes n’ont pas les Nordiques à cœur comme les gens plus âgés. Ils n’ont pas connu cette époque-là», a-t-il continué.

Peu d’espoir

Toujours selon celui qui agit depuis plusieurs années comme président de l’Association des anciens Nordiques, Il n’y a pas lieu de croire que la LNH reviendra de sitôt à Québec. L’espoir de voir les Nordiques revivre semble à son plus bas.

«C’est sûr qu’on voit que l’intérêt de la Ligue nationale n’est pas ici. J’ai toujours pensé que ça se ferait par le transfert d’une franchise en difficulté, mais ce sont eux autres (la ligue) qui décident.

«Nous avons un amphithéâtre et un propriétaire qui attend et qui a fait ses devoirs. Il faut maintenant qu’il y ait de la volonté de la ligue.Les gens de Québec demeurent enthousiastes à l’idée d’avoir un club, mais pour l’instant il faut être très patient.»