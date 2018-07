Maradona s'excuse

Diego Maradona, qui avait estimé que la victoire de l'Angleterre contre la Colombie était «un vol monumental» et avait mis en doute la partialité de l'arbitrage, au grand dam de la FIFA, a présenté ses excuses jeudi.

«Pris par l'excitation et mon soutien à la Colombie l'autre jour, j'ai dit certaines choses qui, je l'admets, sont inacceptables», a indiqué le «Pibe de Oro» sur son compte Instagram.

«Mes excuses à la FIFA et à son président (Gianni Infantino, ndlr): même si j'ai parfois des opinions contraires à celles des arbitres, j'ai un respect absolu pour le travail - pas facile - que font l'institution et les arbitres», a-t-il poursuivi.

L'Angleterre s'est imposée aux tirs au but contre la Colombie en huitième de finale de la Coupe du monde mardi soir (1-1, 4-3 t.a.b.) à l'issue d'un match haché où l'arbitre américain Mark Geiger a distribué huit avertissements, dont six à des Colombiens.

Dans une émission télévisée vénézuélienne, Maradona avait estimé que les Cafeteros avaient été victimes d'un «vol monumental». «La FIFA est encore vieille et truquée», avait même lancé la vedette argentine.

Ce à quoi la Fédération internationale avait répondu qu'elle était «désolée de lire de telles déclarations de la part d'un joueur qui a écrit l'histoire de notre sport. Les commentaires et les insinuations supplémentaires sont totalement infondés et inappropriés».

L'arbitre Mark Geiger avait été suspendu six mois de matches internationaux en 2015 après une décision controversée en demi-finale de la Copa America entre le Panama et le Mexique. Il a cette fois accordé un penalty, parfaitement justifié, pour une faute de Carlos Sanchez, qui a permis à Harry Kane et à l'Angleterre d'ouvrir le score.

Outre Maradona, le capitaine de la Colombie Radamel Falcao avait également mis en doute la «partialité» de l'arbitre.