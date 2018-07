Un an de plus pour Cédric Paquette avec le Lightning

Le Lightning de Tampa Bay a conclu une nouvelle entente avec l’attaquant québécois Cédric Paquette, jeudi.

Le contrat est d’une saison et rapportera 1 million $ au joueur originaire de Gaspé.

En 2017-2018, Paquette a amassé cinq buts et quatre mentions d’aide en 56 parties. Il a ajouté un but et une aide en 17 rencontres éliminatoires.

En 236 matchs dans la Ligue nationale de hockey, l'athlète de 6 pi 1 po et 198 lb a récolté 50 points, dont 27 filets.

Le choix de quatrième tour des «Bolts» en 2012 avait évolué avec le Junior de Montréal et l’Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.