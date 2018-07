Wimbledonneries 2018 (1)

Publié aujourd'hui à 18h18

Le tournoi de Wimbledon est un événement en soi. Sa situation unique dans l’histoire (prestige) comme dans la surface de jeu (l’herbe) nous donne encore plus de sujets et/ou d’anecdotes à traiter. Avant même le tout premier match sur le central, Roger Federer lançait la ronde des nouvelles avec son nouvel attirail signé Uniqlo. Voici d’autres notes, observations et opinions sur cette compétition de tennis unique.

Hécatombe précoce

L’élimination de têtes de série, tôt dans un tournoi du Grand Chelem ou dans quelconque autre tournoi d’importance, ce n’est pas une nouvelle... c’est une réalité. Fréquente qui plus est.

Mais là, 2018 risque de marquer d’une pierre blanche (c’est le concept... le blanc, à Wimbledon) l’histoire de ce célèbre événement. Car, au terme des trois journées initiales du tournoi, pas moins de 24 têtes de série ont mordu la poussière, dont 21 dès leur match de premier tour. C’est É-NOR-ME!

Il y en avait 12 dans le tableau masculin et 12 dans le tableau féminin (dont cinq des huit premières!!!)

Chez les hommes : Dimitrov (6), Thiem (7), Goffin (10), Coric (16), Pouille (17), Sock (18), Carreno Busta (20), Gasquet (23), Krajinovic (28), Cecchinato (29), Verdasco (30) et Mayer (32).

Chez les dames : Wozniacki (2), Stephens (4), Svitolina (5), Garcia (6), Kvitova (8) Vandeweghe (16), Rybarikova (19e), Sevastova (21), Sharapova (24), Pavlyuchenkova (30), Zhang (31) et Radwanska (32).

Évidemment, une situation de ce genre a également l’effet d’ouvrir le tableau et de permettre l’émergence de jeunes joueurs, comme Denis Shapovalov, ou la rédemption d’autres athlètes s’étant évanouis dans le décor, comme Eugenie Bouchard, par exemple.

Wimbledon: Fête des Mères ?...

Certaines de ces têtes de séries sont des mamans. Six au total.

Oui, au départ de la compétition, il y avait un impressionnant total de SIX mères au tableau principal de Wimbledon.

La plus médiatisée de toutes, Serena Williams, est également favorite pour remporter le tournoi. Mais il y a également Victoria Azarenka, Tatjana Maria, Vona Zvonareva, Evgenyna Rodina et Kateryna Bondarenko. Du groupe, seules Williams et Rodina ont atteint le troisième tour.

Le diffuseur américain ESPN a d’ailleurs souligné cette réalité, mercredi en fin de journée, en invitant Williams à venir commenter, tout en diffusant quelques vidéos-personne de Serena et de sa petite fille. Cela étant dit, si Williams devait connaître un long parcours, c'est qu'elles ont toutes été éliminées.

On aussi rappelé que Serena Williams a gagné les Internationaux d’Australie, en janvier 2017, alors qu’elle était enceinte de huit semaines.

Quant aux deux rares mamans ayant gagné Wimbledon en étant mères, elles se nomment Dorothea Lambert Chambers (1915) et Evonne Goolagong Cawley (1980).

Isner vs Hawkeye

John Isner a disjoncté. Il était furieux lorsque le système électronique Hawk Eye a décrété qu’une balle de son adversaire, le Néerlandais Ruebens Bemelmans, ait été jugée bonne, alors que l’Américain était convaincu qu’elle était à l’extérieur.

Ça se passait dans le bris d’égalité de la quatrième manche et Isner avait déjà les nerfs à fleur de peau. En effet, après avoir gagné facilement les deux premières manches, Isner venait de voir Bemelmans gagner la troisième au bris d’égalité, et s’apprêtait à remporter la quatrième également au bris d’égalité.

De mémoire, les commentaires chevronnés tels Brad Gilbert et Darren Cahill n’avaient jamais vu un joueur intercéder auprès de l’arbitre pour une décision du Hawk Eye. Car, qu’on l’aime ou pas... les décisions de ce juge électronique sont toujours finales. Sans appel.

Et c’est d’ailleurs ce que le réputé et respecté arbitre de chaise Mohammed Layhani a dû faire comprendre à Isner en tentant de le calmer puis, en l’intimant de mettre fin à sa complainte en le frappant d’un avertissement.

Conclusion de Brad Gilbert : «Je sais que le système n’est pas toujours fiable à 100%, mais je prendrai toujours 1 décision au lieu de 10 décisions d’un juge de ligne.»

On le sait bien, l’expression le dit : l’erreur est humaine...