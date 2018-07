Stevenson contre Gvozdyk à GYM : la WBC confirme

Le World Boxing Council (WBC) a confirmé au promoteur québécois Yvon Michel, mercredi, que son organisation avait bel et bien remporté l’appel d’offre pour le combat qui opposera Adonis Stevenson à Oleksandr Gvozdyk et ce, dans les règles.

On vient juste de recevoir un appel de @WBCBoxing qui nous informe que tout est selon les règles et que GYM à bel et bien remporté l’appel d’offre @AdonisSuperman vs Gvozdyk. @BobArum a confirmé son intention d’apporter une étroite collaboration. #StevensonGvozdyk #GroupeYM