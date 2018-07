Sept choix logiques pour les sept équipes sans capitaine

Sept formations de la Ligue nationale de hockey se retrouvent sans capitaine en vue de la saison 2018-2019.

On parle ici des Coyotes de l’Arizona, des Sabres de Buffalo, des Islanders de New York, des Rangers de New York, des Maple Leafs de Toronto, des Canucks de Vancouver et des Golden Knights de Vegas.

Voici sept choix logiques pour ces sept équipes.

Oliver Ekman-Larsson (Coyotes)

Les Coyotes n’ont pas de capitaine depuis la fin de la campagne 2016-2017, alors que Shane Doan avait pris sa retraite. Ce dernier occupait ce poste depuis 2003-2004.

Le candidat logique pour prendre sa place serait le défenseur Oliver Ekman-Larsson. Le Suédois de 26 ans est avec l’équipe depuis ses débuts dans le circuit Bettman et il vient de signer une entente de huit autres années.

Jack Eichel (Sabres)

À l’image des Coyotes, les Sabres ont été sans capitaine la saison dernière, après le départ de l’attaquant Brian Gionta, qui portait le «C» depuis trois campagnes.

Le candidat de choix pour prendre les rênes serait le jeune attaquant Jack Eichel. On a vu la saison dernière que l’Américain de 21 ans était tanné de perdre et qu’il voulait que les choses changent. Il a signé un contrat de huit ans et 80 millions $ et il sera le meneur de l’équipe pendant toutes ces années.

Andrew Ladd (Islanders)

Les Islanders étaient menés par John Tavares lors des cinq dernières saisons, mais ils se retrouvent maintenant sans capitaine puisqu’il a quitté pour se joindre aux Maple Leafs de Toronto.

Un candidat logique pour prendre sa place serait l’attaquant Andrew Ladd. Il a été capitaine des Jets de Winnipeg pendant six ans et est sous contrat pour les cinq prochaines saisons. De plus, il est le type de joueur que le nouveau directeur général Lou Lamoriello apprécie avoir comme capitaine.

Marc Staal (Rangers)

Le défenseur Ryan McDonagh a porté le «C» pendant quatre saisons avec les Rangers, mais il a été échangé au Lightning de Tampa Bay lors de la dernière date limite des transactions.

Le candidat logique pour le remplacer serait le défenseur Marc Staal, qui porte un «A» depuis 2010-2011, mais il faudra voir s’il restera avec l’équipe qui est en reconstruction. Si un échange devait survenir, les attaquants Mats Zuccarello et Chris Kreider seraient à considérer.

John Tavares (Maple Leafs)

Les Maple Leafs sont sans capitaine depuis deux saisons, soit depuis le départ du défenseur Dion Phaneuf. Le joueur de centre Auston Matthews était trop jeune pour prendre ces responsabilités.

Cela dit, un certain John Tavares s’est joint à l’équipe cet été et il serait le joueur parfait pour accepter le «C». Cela permettrait à Matthews de subir moins de pression et Tavares est habitué d’être le capitaine de son équipe, lui qui l’a été pendant cinq ans avec les Islanders.

Bo Horvat (Canucks)

Le joueur de centre Henrik Sedin était le capitaine des Canucks depuis huit ans, mais lui et son frère ont annoncé leur retraite cette saison.

Un autre joueur de centre, Bo Horvat, serait le candidat de choix pour succéder à Sedin. Avec quatre saisons derrière la cravate à Vancouver, il a déjà vu neiger. Et à 23 ans, il serait le «pont» idéal entre les vétérans et les jeunes loups qui arriveront en grand nombre au cours des prochaines années.

Jonathan Marchessault (Golden Knights)

À leur première saison dans la Ligue nationale, les Golden Knights ont choisi de ne nommer aucun capitaine. La stratégie a été payante puisque l’équipe s’est rendue en finale de la Coupe Stanley.

Il se pourrait donc très bien que la formation demeure sans capitaine en 2018-2019, mais un candidat logique pour porter le «C» serait Jonathan Marchessault. Le Québécois a été le premier joueur à signer un contrat à long terme avec l’équipe et il a démontré en séries qu’il était un joueur de caractère. Il est l’un des visages de cette organisation.