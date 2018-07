Robby Fabbri s’entend avec les Blues

Les Blues de St. Louis ont conclu une entente d'un an, mercredi, avec leur attaquant Robby Fabbri.

Les termes financiers n’ont pas été dévoilés.

Le joueur de centre de 22 ans a raté l’ensemble de la saison 2017-2018 en raison d’une opération au genou gauche. Il s’était déchiré un ligament en février 2017 et avait également raté 30 parties de la saison 2016-2017.

«Il va vraiment bien, a indiqué le directeur général des Blues Dong Armstrong sur le site web de sa formation. Il [Fabbri] s’entraîne vraiment fort à Toronto et le temps nous dira s’il reviendra à 100%. C’est très difficile, on pense beaucoup à Robby. Il était censé devenir un très bon joueur et là, les blessures l’empêchent de jouer pendant un an et demi. Nous voulons nous assurer de ne pas le mettre dans une position où il pourrait échouer [au camp d’entraînement]. Il sera de retour et nous espérons le meilleur, il se peut cependant que nous devions réduire nos attentes.»

En 123 rencontres dans la Ligue nationale de hockey, Fabbri a amassé 66 points, dont 29 buts. Il a été le choix de premier tour (21e au total) des Blues lors de l’encan de 2014.