Les Nationals blanchis et balayés par les Red Sox

Menés par le partant gaucher Eduardo Rodriguez, les Red Sox de Boston ont blanchi les Nationals par le pointage de 3-0, mercredi, à Washington.

Rodriguez (10-3), qui a été crédité de sa 10e victoire de la saison, a cédé trois coups sûrs et un seul but sur balles en six manches. Les releveurs Matt Barnes, Joe Kelly et Craig Kimbrel, avec une manche chacun, ont complété le boulot. Kimbrel a ainsi enregistré son 26e sauvetage de la saison.

Les Red Sox, qui ont balayé cette série de trois matchs face aux Nationals, portent leur fiche à 59-29, ce qui représente le meilleur dossier du baseball majeur.

À l’attaque, Jackie Bradley fils a produit le premier point de son équipe, en septième manche, à l’aide d’un ballon-sacrifice. Il a ajouté un autre point produit à sa fiche, en début de neuvième, grâce à un double au champ centre. De son côté, l’excellent Mookie Betts a réussi deux coups sûrs en quatre présences au bâton, haussant ainsi sa moyenne à ,338.

Le releveur Ryan Madson (2-4) a encaissé la défaite après avoir permis deux points, dont un mérité en une manche.