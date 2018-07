Les Angels freinent les Mariners

Kole Calhoun a produit trois points, dont deux à l’aide d’un circuit, pour aider les Angels de Los Angeles à vaincre les Mariners 7-4, mercredi, à Seattle. Pour l’équipe locale, il s’agit d’une première défaite en neuf matchs.

Calhoun a frappé un simple productif en quatrième manche. Il est revenu à la charge en sixième avec son cinquième circuit de la saison. David Fletcher l’a précédé au marbre.

Luis Valbuena s’est également illustré chez les Angels en produisant deux points à l’aide d’un simple et d’un double.

Du côté des Mariners, Kyle Seager et Ryon Healy ont frappé la longue balle. Seager a également réussi un simple productif.

Garrett Richards (5-4) a obtenu la victoire. En cinq manches et un tiers, le partant des Angels a alloué trois points, dont deux mérités, quatre coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré huit frappeurs sur des prises. Pour sa part, Blake Parker a assuré son 10e sauvetage de la saison.

La défaite est allée à la fiche de Mike Leake (8-5), qui a accordé quatre points, dont trois mérités, en quatre manches.