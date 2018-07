L’Armada a un nouveau président

La direction de Québecor Groupe Sports et divertissement a nommé, mercredi, Mario Marois comme président de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Le nouveau président œuvrait déjà au sein de la formation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il agissait à titre de vice-président lors de la saison 2014-2015 et a chapeauté plusieurs dossiers stratégiques de l’organisation.

«Avec son riche passé dans le milieu des affaires, sa réputation fortement établie au sein de la communauté, sa passion pour le hockey junior, Mario est la personne toute désignée pour occuper ce poste important au sein de l’organisation», a indiqué le chef de l’exploitation chez Québecor Groupe Sports et divertissement, Martin Tremblay.

Mario Marois est diplômé de l’Université du Québec à Montréal en administration et marketing et œuvre dans le milieu du sport et des médias depuis 1993. Il a notamment occupé la fonction de directeur général – Groupe des journaux du Québec de Québecor Média et des stations régionales du Groupe TVA. Il est également reconnu pour de multiples implications au sein de différents conseils d’administration de la région des Basses-Laurentides.