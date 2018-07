J.T. Riddle s’occupe des Rays

J.T. Riddle a produit deux des trois points des Marlins qui se sont imposés 3-0 face aux Rays de Tampa Bay, mercredi après-midi, à Miami.

Il ne manquait qu’un double au joueur d’arrêt-court des Marlins pour réussir le carrousel. Il a poussé Starlin Castro au marbre à l’aide d’un triple en sixième manche. Il a ensuite réussi son cinquième circuit de la saison en huitième.

Riddle a marqué le deuxième point des siens sur une frappe de JB Shuck en sixième manche.

Jose Urena a livré une solide performance au monticule. En cinq manches de travail, le partant des Marlins n’a alloué que trois coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer six frappeurs sur des prises.

C’est toutefois Drew Rucinski (4-1) qui a empoché la victoire. Le releveur n’a concédé qu’un coup sûr en deux manches de travail et a réussi deux retraits au bâton.

Ryan Weber (0-1) a encaissé la défaite après avoir accordé deux points, quatre coups sûrs et un but sur balles en cinq manches.