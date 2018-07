Carlos Gómez pète les plombs

Après avoir été retiré sur des prises en deuxième manche lors de la rencontre opposant les Rays de Tampa Bay aux Marlins de Miami, le voltigeur Carlos Gómez n’avait pas l’esprit à fêter le 4 juillet dans la joie et l’allégresse.

Visiblement frustré de ne pas avoir pu frapper la balle, le Dominicain a décidé de pratiquer son élan sur la glacière remplie d’eau froide de l’équipe.

Carlos Gomez batting average at the plate: .195



Carlos Gomez batting average in the dugout: 1.000 pic.twitter.com/C2aAELgueX