Artur Beterviev loin d’un combat au Québec

Selon le magazine Ring, le promoteur britannique Eddie Hearn se serait entendu avec le Groupe Yvon Michel (GYM) sur un contrat d’une durée de trois combats concernant le champion des poids mi-lourds de l’International Boxing Federation (IBF), Artur Beterbiev.

Cette entente signifie que le boxeur d'orginie russe montera sur le ring aux États-Unis ou en Angleterre sur les cartes de Hearn lors de ses trois prochains affrontements.

����✍️ Eddie Hearn has reportedly agreed a three-fight deal with promoter Yvon Michel to show IBF light-heavyweight champion ARTUR BETERBIEV on DAZN. Callum Johnson on October 6th counts as the first fight. [According to @RingMagazine]