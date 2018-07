Une fin toujours indigeste pour Marchessault

Tout près d’un mois après la fin du parcours improbable des Golden Knights de Vegas en finale de la Coupe Stanley, la pilule passe toujours difficilement pour Jonathan Marchessault, qui trouve refuge dans le gymnase, en préparation de la prochaine saison.

«Ce n’est pas quelque chose que tu peux vraiment oublier. Quand tu es si prêt et que tu n’es pas capable de clutcher au bon moment, ça fait un été court.»

«On a accompli beaucoup de choses comme équipe. On a été en mesure de s’établir comme l’une des meilleures organisations de la Ligue nationale en seulement un an. Sauf que personne n’est satisfait, et on veut tous plus», a confié l’attaquant vedette, de retour chez lui, à Québec, lors de sa présence à la Soirée des étoiles, qui a permis de remettre une somme record de 100 000 $ au Patro Laval.

Il s’agissait de la quatrième édition de l’événement annuel organisé par Marc-Édouard Vlasic et sa conjointe Martine Auclair, en présence de joueurs québécois de la LNH et d’autres athlètes.

Courtes vacances

Les semaines passent, mais le temps n’y fait rien. Même s’il dit avoir tenté au mieux de décompresser lors de vacances familiales, la défaite en cinq matchs en finale face aux Capitals demeure bien présente.

Si Marchessault avait le sourire facile en discutant avec les convives sur place, c’était tout autre chose tandis qu’il ressassait la fin abrupte des siens devant les journalistes.

«On le sait tous à quel point ce sera dur de répéter ce qu’on a fait. C’est rare, c’est exceptionnel ce qu’on a été capable de faire. Mais sincèrement, avec le talent qu’on a, je pense qu’on mise sur une franchise exceptionnelle et on veut tous le démontrer encore dès la saison prochaine.»

«Trois semaines plus tard, c’était le retour au gymnase pour la prochaine saison. Tu essaies de passer à autre chose, mais les images ne s’en vont pas nécessairement, et ça reste difficile quand même», a-t-il mentionné.

De toute façon, l’auteur de 75 points en saison régulière et de 21 points en 20 matchs de séries n’entend pas oublier la souffrance associée à la défaite, histoire de se rapprocher un peu plus du but ultime.

«Il faut continuer d’y penser, c’est ce qui te rend plus fort. On a joué notre pire hockey des séries dans nos quatre derniers matchs. C’est sûr qu’on a des regrets.»

Stastny à bord

Si les siens ont dû laisser filer deux rouages importants de leur deuxième trio en James Neal et David Perron, Marchessault estime que l’arrivée de Paul Stastny viendra colmater les brèches.

«Stastny, c’est incroyable. Il était certainement le deuxième meilleur agent libre disponible. Le fait que Vegas soit allé le chercher montre qu’on a de belles années devant nous autres. C’est un gars qui va générer de l’offensive, mais qui est aussi responsable défensivement, comme [William] Karlsson. Quand tes deux premiers centres sont aussi bons que ça offensivement et défensivement, tu vas connaître du succès.»