Une équipe de rêve, sans Bryce Harper

Le vote visant à identifier les formations partantes en prévision du prochain match des étoiles du baseball majeur se poursuit jusqu’à jeudi. Naturellement, au-delà des performances, il s’agit aussi d’un concours de popularité.

Par exemple, chez les Nationals de Washington, qui accueilleront la classique annuelle le 17 juillet, le voltigeur Bryce Harper pourrait être élu. Mais le mérite-t-il vraiment?

Les Braves d’Atlanta connaissent une saison surprenante, mais ça demeure un non-sens s’ils obtiennent trois des huit postes parmi les joueurs de position de la Nationale. Freddie Freeman, Nick Markakis et Ozzie Albies sont pourtant en bonne position pour être nommés.

Maintenant, en se fiant strictement sur les statistiques, il est possible d’arriver à un résultat bien différent. Et en regroupant la Nationale et l’Américaine, voici ce qui semble être la formation de rêve en ce début de saison 2018.

Receveur : J.T. Realmuto (Marlins)

Malgré tout le respect porté à l’endroit de Buster Posey, des Giants de San Francisco, c’est le receveur J.T. Realmuto qui se signale derrière le marbre. Le joueur des Marlins de Miami maintient une moyenne au bâton de ,311. En 61 matchs, il a totalisé 11 circuits, 36 points produits et 40 points comptés jusqu’à présent.

Premier but : Freddie Freeman (Braves)

Même s’il profite de l’engouement des partisans à Atlanta, il faut rendre à Freeman ce qui lui revient. Le joueur des Braves a déjà atteint le plateau des 100 coups sûrs, dont 16 circuits, présentant par ailleurs une moyenne de ,311 et un taux de présences sur les buts de ,401.

Deuxième but : Jose Altuve (Astros)

Élu joueur par excellence de la Ligue américaine en 2017, Altuve demeure au sommet. Le porte-couleurs des Astros de Houston domine d’ailleurs le baseball majeur avec une moyenne au bâton de ,338. Mention plus qu’honorable à Scooter Gennett, des Reds de Cincinnati, dans la Nationale.

Troisième but : Jose Ramirez (Indians)

Légère congestion au troisième coussin avec Jose Ramirez (Cleveland), Nolan Arenado (Colorado) et Eugenio Suarez (Cincinnati). D’entre eux, Ramirez est retenu en raison d’une fiche OPS de 1,014. Celle-ci combine le taux de présences sur les buts (,402) de l’excellent joueur des Indians à sa moyenne de puissance (,612).

Arrêt-court : Francisco Lindor (Indians)

Le Portoricain Francisco Lindor, également chez les Indians, a croisé le marbre 73 fois depuis le début de la saison. Il compte notamment 27 doubles et 23 circuits.

Voltigeurs (3) : Mookie Betts (Red Sox), Mike Trout (Angels) et Aaron Judge (Yankees)

Même s’il a raté une vingtaine de matchs, Mookie Betts, des Red Sox de Boston, arrive en tête de liste parmi les meilleurs joueurs de la saison 2018. Sa statistique la plus impressionnante : 65 points comptés en 66 matchs! Il a aussi frappé 21 longues balles et présente une moyenne au bâton de ,337.

Possiblement le meilleur joueur actuellement dans le baseball majeur, Trout connaît une saison fantastique avec ses 66 points comptés et ses 24 circuits, entre autres. Ayant obtenu 74 buts sur balles, la vedette des Angels de Los Angeles affiche un impressionnant taux de présences sur les sentiers de ,456.

Avec un dossier de 54-27 à la mi-saison, les Yankees de New York méritent d’avoir au moins un représentant dans cette équipe de rêve. Malgré ses 111 retraits au bâton, Aaron Judge s’y qualifie. Après tout, il compte 23 circuits, 56 points produits et 58 points comptés. Il ne faut pas non plus oublier son taux de présences sur les buts de ,398, grâce à 59 buts sur balles.

Frappeur de choix : J. D. Martinez (Red Sox)

Davantage utilisé comme frappeur de choix cette saison avec les Red Sox, J.D. Martinez mène le baseball majeur avec 25 circuits et 67 points produits. Que dire de plus?