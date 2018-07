Un triple d’Andrew Knapp donne la victoire aux Phillies

Dans un duel défensif, un triple d’Andrew Knapp aura permis aux Phillies de l’emporter 3-2 sur les Orioles, mardi soir, au Citizens Bank Park.

Le point victorieux a été marqué en quatrième manche par Nick Williams qui a été propulsé au marbre par la frappe de Knapp.

Les releveurs des Phillies ont ensuite fait le travail, permettant ainsi à Zach Eflin (7-3) de signer sa septième victoire de la saison. Celui-ci a bien fait, n’accordant que deux points en sept manches de travail et en retirant six frappeurs sur des prises. Pour sa part, Seranthony Dominguez a obtenu son huitième sauvetage de la saison.

Chez les Orioles, Mark Trumbo a frappé l’unique longue balle de la rencontre et Alex Cobb (2-10) a dû ajouter la défaite à sa fiche. L’artilleur a œuvré pendant six manches et deux tiers. Il a accordé l’ensemble des points adverse, quatre coups sûrs et trois buts sur balles.