Un élan d’amour pour Eugenie

Même si Eugenie Bouchard a glissé jusqu’au 188e rang mondial, elle demeure une figure populaire à Wimbledon, là où elle a été couronnée championne junior en 2012 avant d’atteindre la grande finale deux ans plus tard contre Petra Kvitova.

La Montréalaise de 24 ans affrontait une joueuse britannique invitée mardi au premier tour du tournoi, soit Gabriella Taylor, classée 180e, et pendant tout le match remporté 6-0, 4-6 et 6-3 par Bouchard, on a senti la foule l’appuyer chaleureusement.

En quittant le court numéro 14, Eugenie a dû se rappeler la frénésie de 2014 en voyant les spectateurs se précipiter sur elle pour essayer de se faire prendre en photo.

Certains y sont parvenus, dans la cohue. Il a fallu quatre agents de sécurité pour aider Bouchard à se frayer un chemin jusqu’au vestiaire.

«C’était un attroupement d’amour et j’ai adoré ça, a-t-elle lancé à l’auteur de ces lignes en conférence de presse, tout en esquissant un large sourire. J’ai aperçu plusieurs drapeaux canadiens. C’est agréable d’obtenir un tel appui ici. Wimbledon a toujours été mon tournoi favori.

«La plus grande réalisation de ma carrière a été d’être couronnée championne junior ici en 2012, car ça m’a permis d’être en confiance pour faire la transition vers les rangs professionnels.»

Une première depuis mars 2016

Après ses trois victoires obtenues en qualification, Bouchard a donc su poursuivre son élan face à Gabrielle Taylor. Elle n’avait pas savouré quatre victoires consécutives depuis sa participation à la finale du tournoi de Kuala Lumpur en mars 2016.

«J’ai joué du tennis parfait en première manche, a-t-elle analysé. Ce fut plus compliqué dans la seconde, parce que mon adversaire attaquait davantage, mais j’ai retrouvé mon niveau de jeu au dernier set et j’ai apprécié ce match du début à la fin.»

«Je me sens beaucoup plus à l’aise sur le court, a poursuivi Bouchard. Je me sens plus moi-même. Dans mon for intérieur, j’ai toujours cru en mes capacités. Je n’ai pas perdu la foi. Je vois que mon niveau de jeu s’améliore.»

«Il s’agit maintenant de continuer à progresser. J’aborde les matchs un à la fois, ne voulant pas regarder trop loin devant. Chaque adversaire est solide à ce niveau et je devrai jouer mon meilleur tennis pour espérer battre Ashleigh Barty au deuxième tour. Elle joue très bien présentement et je crois qu’elle adore la surface gazonnée.»

Barty est classée 17e tête de série. Le match sera présenté jeudi.

L’apport de Lansdorp

Bouchard est heureuse d’être enfin rétablie d’une blessure à l’abdomen qui l’a forcée à s’absenter du jeu ces derniers temps.

«Ce fut très frustrant de rater des tournois, mais je me sens bien maintenant. D’avoir dû passer au travers de tels moments difficiles dans ma carrière me motive à faire encore mieux à mon retour au jeu.»

«J’ai appris que la vie est belle, même si les résultats ne sont pas toujours là. D’être "Genie" est quelque chose de super et le tennis est amusant. Je suis chanceuse de jouer au tennis pour gagner ma vie.»

La venue du vénérable entraîneur Robert Lansdorp à ses côtés n’est pas étrangère à son retour en forme. L’Américain de 79 ans a tenu à l’accompagner à Wimbledon.

«Il croit en moi et je fais confiance à tout ce qu’il me dit, a confié Bouchard. Je n’ai pas apporté de changements majeurs à mon jeu. On a toutefois travaillé sur tous mes coups.»

Face à Taylor, Bouchard n’a commis que six fautes directes et elle a totalisé 19 coups gagnants. Elle a réussi trois as.

On a beaucoup entendu parler l’an dernier au Québec des travaux de la commission Bouchard-Taylor, qui ont engendré des débats animés au sujet des pratiques d’accommodement reliées aux différentes cultures.

À Wimbledon, on peut écrire que Bouchard a eu le dernier mot sur Taylor!

En bref

Milos Raonic disputera le premier match sur le court numéro 2 mercredi face à l’Australien John Millman. Gabriela Dabrowski, d’Ottawa, jouera pour sa part son premier match du double en compagnie de Yifan Xu. Elles affronteront Alison Riske et Olga Savchuk.