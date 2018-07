Robby Fabbri devrait être au camp

L’attaquant des Blues de St. Louis Robby Fabbri a reçu l’autorisation médicale afin d’amorcer des activités reliées au hockey dans le cadre de sa préparation pour le prochain camp d’entraînement de son équipe, a annoncé celle-ci mardi.

Fabbri a subi une déchirure ligamentaire au genou en février 2017 et une autre lors du dernier camp des siens. Il est passé deux fois sous le bistouri et a manqué plus d’une saison à cause des blessures.

«Il va très bien. Il se trouve à Toronto et travaille très fort. Le temps nous dictera la suite, a déclaré dans un communiqué le directeur général des Blues, Doug Armstrong. Ç’a été difficile pour Robby. Il s’attendait à devenir un bon joueur et ces deux blessures l’ont gardé l’écart longtemps. On veut s’assurer de ne pas le placer dans une situation où il risque d’accentuer le problème. Il reviendra et nous souhaitons le meilleur, mais il y aura des ajustements à faire.»

En deux campagnes au Missouri, le joueur d’avant a récolté 29 buts et 37 mentions d’aide pour 66 points en 123 matchs.