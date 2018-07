Raphaël Lessard au Grand Prix de Trois-Rivières

Le jeune pilote québécois Raphaël Lessard participera au Grand Prix de Trois-Rivières le mois prochain, a appris «Le Journal de Montréal».

La nouvelle sera confirmée mardi matin à l’occasion d’une conférence de presse où, en sa présence, on annoncera qu’il sera engagé dans l’épreuve du Championnat de stock-car canadien (CSCC) grâce à la contribution financière du commanditaire NAPA Pièces d’autos.

Il pilotera l’une des voitures préparées par l’écurie du vétéran Claude Leclerc.

Le prodige de Saint-Joseph-de-Beauce est considéré comme l’un des plus grands espoirs du stock-car non seulement au Québec, mais en Amérique du Nord.

Depuis quelques années, celui qui célébrera son 17e anniversaire de naissance ce jeudi consacre sa carrière au sud de la frontière à affronter les meilleurs de la spécialité dans la catégorie des «Super Late Models».

Il a été recruté en début d’année par la réputée écurie Kyle Busch Motorsport (KBM) avec laquelle, à bord de sa Toyota Camry, il a signé une brillante victoire le 21 mai dernier sur le circuit mythique de Bristol, dans l’État du Tennessee.

Nouvelle catégorie

Le CSCC, introduit pour remplacer le volet canadien de la série ACT, est une nouvelle catégorie de bolides à être intégrée cette année à la programmation du Grand Prix de Trois-Rivières.

Les amateurs de course auront ainsi droit à une seconde épreuve de stock-car en Mauricie pour la première fois depuis que la Série Sportsman a été retirée de la programmation en 2015, après quatre participations consécutives.

Trois-Rivières représente la sixième de huit étapes cette saison en CSCC.

La quatrième manche au calendrier sera disputée ce samedi à l’Autodrome de Saint-Eustache.

Les principaux animateurs de la série ont tous confirmé leur présence en Mauricie, dont Dany Trépanier (meneur actuel au classement cumulatif) et ses plus sérieux poursuivants, soit Pier-Luc Ouellette, Steve Côté, Jonathan Bouvrette, Mathieu Kingsbury, Patrick Cliche, Simon Roussin et Martin Goulet.

Ces pilotes devront adapter leur conduite en conséquence, puisqu’ils ne sont pas habitués à tourner à... droite. Toutes les courses ont en effet lieu sur un tracé ovale.

Selon les premières prévisions, cette épreuve, qui aura lieu le dimanche 12 août après la présentation de la course de la série NASCAR Pinty’s, devrait attirer plus d’une vingtaine d’inscrits.

En bref

Tel père, tel fils. En 2012, le père de Raphaël Lessard, François, avait été couronné gagnant de l’épreuve de la Série Sportsman Québec présentée dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières. Classé deuxième à l’arrivée, il avait été par la suite crédité de la victoire après la disqualification controversée de Xavier Coupal.