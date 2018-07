Pierre-Alexandre Bédard vise les plus hauts sommets

Pierre-Alexandre Bédard a passé un message, la semaine dernière, en remportant le Championnat de la PGA du Canada à l’âge de seulement 23 ans et il n’a pas l’intention de s’arrêter là. Le golfeur natif de Chibougamau n’a qu’un seul objectif en tête : atteindre les circuits Mackenzie et Web.com dans un avenir rapproché.

Le golfeur est de retour chez lui cette semaine puisque l’Omnium Bâton Rouge est présenté sur les allées du club de golf Cap-Rouge, où il est membre depuis cinq ans.

Mais il avouait quand même être encore sur son nuage, mardi, à la veille de la première ronde.

«Ça m’a donné beaucoup de confiance. Ce fut ma plus grosse victoire en carrière malgré deux titres l’an dernier. J’ai vécu beaucoup d’émotions et je suis encore un peu là-bas présentement. Chose certaine, ça m’ouvre des portes et me montre que je suis dans le droit chemin.»

Assurance

Le droit chemin, c’est celui qui mène aux circuits Mackenzie et Web.com, les deux dernières étapes avant d’atteindre le prestigieux PGA Tour. En avril, Bédard a participé à la qualification du Mackenzie, mais n’a pas récolté les résultats souhaités.

«Je vais y retourner l’an prochain, c’est garanti. On a un circuit ici qui me permet de me développer, mais je dois aller sur le Mackenzie si je veux ensuite accéder au Web.com, et ainsi de suite. L’an dernier, j’ai connu un creux et même les meilleurs au monde en ont. À force de m’essayer, je vais y accéder, c’est sûr.»

Un espoir de haut niveau

La confiance de Bédard en ses moyens est justifiée, selon le président du Circuit Canada Pro Tour, Jean Trudeau.

«Pierre-Alexandre est voué à une carrière exceptionnelle dans le golf, a-t-il mentionné mardi. On a un pur sang. L’an dernier à 22 ans, il venait de finir ses études et a gagné deux tournois. Là, il vient de gagner le prestigieux Championnat de la PGA du Canada et va traîner le titre de champion canadien pendant un an. Il se maintient dans le top 10 lors des tournois. Si on a à miser sur un poulain pour le long terme, c’est un bon candidat.»

Un mentor de choix

Afin de peaufiner son jeu, Pierre-Alexandre Bédard et son compatriote Sonny Michaud ont pu profiter des conseils de l’ancien golfeur de la PGA David Morland, en Floride, cet hiver.

Les deux golfeurs ont établi contact avec Morland qui participe, depuis l’an dernier, à des événements du Circuit Canada Pro Tour.

Les deux golfeurs québécois ont donc élu domicile pendant quelques mois chez Morland, à Palm Coast, en Floride.

«Ils avaient une entente pour jouer sur un terrain non loin de chez moi, alors je les ai accueillis. On a passé du bon temps ensemble, ce sont deux excellents jeunes joueurs. On a joué quelques tournois et on a travaillé à l’extérieur du terrain. On a travaillé un peu sur les aspects fondamentaux de leur élan», a expliqué Morland qui est également à Cap-Rouge pour participer à l’Omnium Bâton Rouge, à partir de mercredi.

Morland n’a toutefois pas la prétention d’être devenu leur entraîneur personnel.

«Ils vivent leur aventure. Je les ai simplement guidés. Un mentor est la meilleure façon d’expliquer mon rôle avec eux.»

Chaleur prévue

D’ailleurs, la chaleur de la Floride n’aura probablement rien à envier à celle du Québec lors des deux rondes de l’Omnium Bâton Rouge. Le Circuit Canada Pro Tour permettra à ses golfeurs le port des bermudas si la température excède les 35 degrés Celsius, facteur humidex inclus.

La compétition se met en branle ce matin avec les premiers golfeurs prenant le départ à 6 h 50. Morland s’élancera avec Michael Gonko et Michel Roy à 12 h 50 tandis que Bédard jouera dans le groupe suivant, celui de 13 h, en compagnie de Daniel J. Bogan et Michel Bélair.