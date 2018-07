NFL : Reuben Foster suspendu deux matchs

Le secondeur des 49ers de San Francisco Reuben Foster a écopé d’une suspension de deux matchs, a annoncé la NFL mardi.

Le choix de premier tour des Niners en 2017 est puni pour avoir été arrêté en possession d’une arme à feu et de marijuana.

«J’accepte la décision de la ligue et je suis désolé que mes erreurs nuisent à mon équipe, a indiqué Foster dans un communiqué. J’ai une responsabilité envers les 49ers ainsi qu’envers nos partisans et notre communauté. Je m’engage à apprendre de cette situation et à prendre de meilleures décisions dans le futur.»

L’équipe avait aussi banni Foster de ses activités pendant l’entre-saison quand celui-ci a été accusé de violence conjugale. Il a toutefois été réinvité quand la victime présumée a reconnu, sous serment, avoir menti.

Foster ratera les deux premiers matchs de la saison 2018 des Niners, contre les Vikings du Minnesota et les Lions de Detroit. Il participera toutefois au camp d’entraînement.

Le produit de l’Université de l’Alabama a disputé 10 rencontres en 2017, totalisant 72 plaqués défensifs.