Nail Yakupov retourne à la maison

Le premier choix de l'encan 2012, le Russe Nail Yakupov, toujours sans contrat dans la LNH, a accepté un contrat avec le SKA de Saint-Pétersbourg dans la Ligue continentale de hockey, mardi.

Il s'agit d'un pacte de deux ans.

Celui qui a passé la dernière campagne avec l'Avalanche du Colorado avait été avisé qu'il devrait se trouver une nouvelle formation à l'ouverture du marché des joueurs autonomes.

L'attaquant natif de Nizhnekamsk en Russie n'a récolté que 16 points en 58 rencontres lors de la dernière campagne, après avoir effectué un court passage d'une saison dans l'organisation des Blues de St. Louis.

Yakupov n'a pas non plus vu d'action lors des dernières séries éliminatoires. Sans ses services, l'Avalanche de Nathan MacKinnon avait été éliminée en six rencontres par les Predators de Nashville.

Rappelons que le Russe de 24 ans avait disputé 22 rencontres sous les couleurs de Nizhnekamsk Neftekhimik dans la KHL avant de faire ses débuts avec les Oilers d'Edmonton lors de la saison écourtée 2012-2013.