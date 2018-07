Les Cubs se réveillent en 5e manche

L’attaque des Cubs s’est mise en marche en cinquième manche et la formation de Chicago l’a emporté par la marque de 5-3 contre les Tigers de Detroit, mardi au Wrigley Field.

Albert Almora fils et Jason Heyward ont d’abord chacun frappé des doubles d’un point. Anthony Rizzo a ensuite poussé Heyward au marbre à l’aide d’un simple.

Rizzo a aussi produit le quatrième point des siens deux manches plus tard quand il a été retiré sur un roulant à l’avant-champ. Kyle Schwarber a complété la marque avec une claque en solo en huitième.

Les visiteurs avaient pris une avance de 3-0 grâce à un roulant de Jeimer Candelario et un double de Niko Goodrum, en première, ainsi qu’un simple de James McCann, en quatrième.

Les deux partants, Kyle Hendricks, pour les Cubs, et Michael Fulmer, pour les Tigers, ont chacun concédé trois points et sept coups sûrs. Ils ont respectivement lancé pendant cinq et six manches.

Justin Wilson (3-2), qui a été parfait en septième, a été crédité de la victoire tandis que la défaite est allée à la fiche de Daniel Stumpf (1-4).

Kris Bryant pourrait devoir attendre

Le joueur de troisième but des Cubs Kris Bryant, sur la touche depuis le 23 juin en raison d’une inflammation à l’épaule gauche, a pris part à l’entraînement au bâton avant la rencontre.

Même si son nom pourrait être retiré de la liste des blessés mercredi pour le deuxième match contre les Tigers, le gérant Joe Maddon a indiqué qu’il pourrait attendre à vendredi avant de réintégrer le joueur étoile à sa formation.

Comme les Cubs sont en congé jeudi avant d’entamer une série de trois matchs contre les Reds de Cincinnati, Bryant pourrait profiter d’une journée de repos supplémentaire.