Jérémy Grégoire entend profiter de sa chance

Avec plusieurs nouveaux visages dans son effectif, le Rocket de Laval vient de fera un virage à 180 degrés cet automne.

Les Québécois Michael Chaput, Alexandre Grenier, Alex Belzile, Maxim Lamarche et Ryan Culkin ont tous paraphé des ententes le 1er juillet dernier, tandis que des espoirs prometteurs issus du dernier repêchage pourraient se joindre à la troupe du nouvel instructeur en chef Joël Bouchard.

Bien entendu, cette nouvelle identité n’inclura pas l’attaquant Jérémy Grégoire, qui n’a pas reçu d’offre qualificative du Tricolore au cours des dernières semaines.

«Je ne sais pas pour l’organisation, mais pour moi ce sera excellent [d’avoir un nouveau départ]», a-t-il dit lorsque joint par TVA Sports, mardi.

Le Sherbrookois a paraphé la veille une entente de la Ligue américaine d’une durée d’une saison avec la filiale des Predators de Nashville, les Admirals de Milwaukee.

«Ce sont les Predators qui ont démontré le plus d’intérêt à mes services. On a fait une conférence téléphonique [dimanche] avec le DG des Preds, celui des Admirals et leur recruteur québécois Jean-Philippe Glaude.

«Le lendemain, c’était réglé.»

«Ils m'ont dit d'arriver prêt au camp.»

Déjà une amitié

Auteur de 12 buts et 25 points en 63 rencontres avec Laval, l’an dernier, Grégoire retrouvera un visage familier à Milwaukee en le Bromontois Frédéric Gaudreault.

«On se connait très bien, on a joué ensemble dans le midget AAA, a-t-il raconté. Je l’ai tout de suite appelé quand j’ai su que Nashville a appelé. Il m’a conseillé l’endroit.

«Il a vécu un beau parcours avec eux, j’espère faire de même.»

Grégoire a été un choix de sixième ronde du Bleu-Blanc-Rouge en 2013.

Propos recueillis par Mathieu Bédard.