Félix Auger-Aliassime peine, mais l’emporte

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a vaincu difficilement le Roumain Dragos Dima en trois manches de 6-3, 4-6 et 6-4, mardi, dans un match de premier tour du tournoi Challenger de Marbourg, en Allemagne.

Le vainqueur a eu besoin de 2 h 25 min pour triompher.

Détenteur du 152e rang mondial, Auger-Aliassime a obtenu 14 chances de briser et en a profité trois fois. Il a concédé son service à deux occasions. Le représentant de la Belle Province a claqué les cinq as de l’affrontement, mais a commis six doubles fautes, comparativement à une seule pour Dima.

Ce dernier, qui a passé par les qualifications et qui occupe la 385e place de l’ATP, a été dominé 108-92 au chapitre des points gagnés.

À l’étape suivante, le Montréalais en découdra avec le Suisse Henri Laaksonen, 142e au monde et huitième tête de série de la compétition.