Capitales: début de match fatal pour Québec

Les Capitales ne peuvent pas toutes les gagner. Après sept victoires consécutives, la troupe de Patrick Scalabrini a été victime des coups de canon des Aigles de Trois-Rivières qui se sont sauvés du Stade Canac avec une victoire de 6-3, mardi soir, au début d’une série de trois rencontres entre les deux rivaux de l’autoroute 40.

Une première défaite depuis le 20 juin à domicile pour les représentants de Québec, aussi contre ces mêmes Aigles. Les Capitales en sont désormais à 26-16, toujours au deuxième rang du classement de la Ligue Can-Am de baseball indépendant pendant que ceux qu’ils pourchassent au sommet, les Miners de Sussex County, étaient toujours en action au moment d’envoyer ces lignes. Les Capitales n’étaient qu’à un match des Miners avant le début de la soirée.

En retard

Pour un deuxième match d’affilée, les Capitales ont dû jouer du baseball de rattrapage, mais cette fois, ils n’ont jamais complètement remonté la pente. Les Aigles ont tonné avec des manches successives de deux points en deuxième et en troisième avant que l’offensive des Capitales ne donne enfin signe de vie.

«C’est difficile de jouer en courant après sa queue. On s’est battus tôt pour revenir et on a bousillé plusieurs opportunités avec des balles à double-jeux. Cela dit, je ne m’attendais pas à gagner les 60 prochaines et faut donner crédit à leurs frappeurs», a résumé le gérant des locaux.

Avec deux retraits et deux coureurs sur les sentiers en quatrième, T.J. White a étiré les bras pour redonner espoir aux siens en portant la marque à 4-3 dans l’un des rares moments de réjouissance des Caps.

Trois-Rivières a ajouté deux autres points à l’aide de frappes en solo, dont la deuxième du jour de Kevin Cornelius au huitième acte.

Si Karl Gélinas n’a pas grand-chose à se reprocher depuis le début du calendrier régulier au monticule, le lanceur québécois a été plus généreux qu’à l’habitude en concédant quatre points mérités sur sept coups sûrs et deux buts sur balles en plus d’obtenir cinq retraits au bâton, en six manches de travail. Le dernier échec du vétéran de 34 ans remontait au 2 juin face aux hommes de T.J. Stanton, qui avaient alors profité de ses largesses pour inscrire aussi quatre points à ses dépens.

«Ils ont eu de bonnes apparitions au bâtons et ils restaient à la plaque. Ils se sont bien battus et ça a eu pour effet d’augmenter mon nombre de lancers. Je me suis fatigué et j’ai commis des erreurs. C’est une mauvaise journée au bureau», a réagi Gélinas.

En vitesse

Sans contredit la surprise de la saison jusqu’à maintenant chez les Capitales, la recrue Brad Antchak a été nommée employé du mois de juin. Le joueur d’utilité a cogné quatre circuits et produit 20 points durant le mois, des sommets, tout en maintenant une moyenne au bâton de ,264...

Le voltigeur Edgar Lebron pourrait revenir dans l’entourage des Capitales avant longtemps. Dans un échange de messages textes, Lebron a indiqué au gérant qu’il était rétabli de son claquage à la cuisse subie le 16 juin et prêt à renfiler l’uniforme québécois. Son retour potentiel coïncidera avec le départ des deux Cubains. «Il a été libéré à cause de sa blessure et non pas parce qu’il sous-performait», a rappelé Scalabrini.

Par ailleurs, comme prévu, les Capitales ont libéré le lanceur québécois Dany Paradis-Giroux, qui a agi comme bouée de sauvetage dans l’enclos le week-end dernier à la suite de la blessure de Brett Lee. «Il va lancer avec les Capitales un moment donné. On va lui donner une chance, mais pour l’instant, on n’a pas de place», a expliqué l’instructeur-chef.