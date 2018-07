Vote du match des étoiles : Jose Altuve et Mookie Betts trois fois millionnaires

Le joueur de deuxième but des Astros de Houston Jose Altuve et le voltigeur des Red Sox de Boston Mookie Betts sont les seuls hommes ayant récolté plus de 3 000 000 de votes au scrutin du match des étoiles du baseball majeur.

Selon les résultats mis à jour lundi, Altuve est le plus populaire avec un total de 3 405 815 et amorcera logiquement la classique prévue le 17 juillet à Washington. Pour sa part, Betts a obtenu 3 119 106 voix et devance, au champ extérieur de la Ligue américaine, Mike Trout (2 666 972) et Aaron Judge (2 021 348), respectivement des Angels de Los Angeles et des Yankees de New York.

Si le sondage en ligne du site MLB.com prenait fin maintenant, les autres partants de l’Américaine seraient Jose Abreu (1 312 221), des White Sox de Chicago, au premier but, Jose Ramirez (1 811 902), des Indians de Cleveland, au troisième coussin, Manny Machado (1 272 233), des Orioles de Baltimore, à l’arrêt-court, Wilson Ramos (1 556 195), des Rays de Tampa Bay, derrière le marbre et J.D. Martinez (2 236 945), des Red Sox, au poste de frappeur désigné.

Aucun porte-couleurs des Blue Jays de Toronto ne se retrouve parmi les cinq premiers à toutes les positions du champ intérieur ou dans le top 15 des voltigeurs.

Les Braves en vedette

Du côté de la Nationale, trois représentants des Braves d’Atlanta sont en tête dans leur catégorie respective. Il s’agit de Freddie Freeman (2 905 301) au premier but, Ozzie Albies (1 857 185) au deuxième coussin et Nick Markakis (2 457 648) au champ extérieur.

Les autres meneurs sont le joueur d’inter Brandon Crawford (2 303 516) et le receveur Buster Posey (1 384 631), des Giants de San Francisco, et le joueur de troisième but des Rockies du Colorado Nolan Arenado (2 326 711). Le trio de voltigeurs partants serait complété par Matt Kemp (2 046 534) et Bryce Harper (1 777 221), respectivement des Dodgers de Los Angeles et des Nationals de Washington, si le vote était fini.

Le public peut se prononcer jusqu’à jeudi.