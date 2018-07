Une bagarre générale dans un match de basketball

Le match de qualification de la Coupe du monde de basketball entre l’Australie et les Philippines a tourné au vinaigre, lundi.

Avec un peu plus de quatre minutes à écouler au 3e quart, une violente mêlée a éclaté impliquant notamment le joueur des Bucks de Milwaukee Thon Maker.

Sur les images captées par un réseau de télévision philippin, on peut voir des athlètes se donner des coups de pieds et des coups de poing.

Wow, unbelievable violence on the #basketball court, Filipino players attacking Australia players in World Cup qualifying. Disgusting. pic.twitter.com/M6OUQr9NGo