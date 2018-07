Silber Pro Cycling souhaite poursuivre sa domination aux Mardis cyclistes

Avec le meneur du classement général en tête, Marc-Antoine Soucy, la formation Silber Pro Cycling amorcera avec confiance la cinquième étape des Mardis cyclistes de Lachine cette semaine.

Soucy tentera de rester devant son coéquipier Pier-André Côté, notamment. Celui-ci a remporté la dernière course de la catégorie Pro-Élite et avait aussi enlevé les honneurs de la première épreuve de la saison pour prendre momentanément possession du maillot jaune. Les deux hommes semblent avoir un avantage sur leurs autres rivaux, d’autant plus qu’ils peuvent compter sur l’aide des autres porte-couleurs de Silber Pro Cycling, soit Nickolas Zukowsky, Nicolas Masbourian et Émile Jean.

Toutefois, Hendrik Pineda (Probalac-Devinci) n’a pas dit son dernier mot, lui qui occupe le deuxième échelon et qui a fini troisième mardi passé.

Puis, il y a le détenteur du record de sept titres aux Mardis cyclistes, Jean-François Laroche (Cycle Régis), qui reviendra accompagné de quelques soldats avec la ferme intention de s'imposer.

De la belle visite

De passage au Québec et en convalescence à la suite d’un accident de la route en cours de saison, le professionnel Guillaume Boivin commentera la cinquième étape des Mardis cyclistes.

Celui qui évolue au sein de l’équipe Israel Cycling Academy analysera ainsi les courses en compagnie des animateurs Randy Ferguson et Tino Rossi fils au parc LaSalle.