Ronald Acuna fils donne la victoire aux Braves contre les Yankees

Ronald Acuna fils a frappé un circuit de deux points en 11e manche, ce qui a permis aux Braves d’Atlanta de défaire les Yankees 5-3, lundi à New York.

La recrue avait aussi produit un point avec un double en quatrième.

Johan Camargo, avec un circuit en solo en troisième, et Kurt Suzuki, avec un double d’un point, ont été responsables des autres points des vainqueurs.

Aaron Judge a produit le premier point des Yankees dès la manche initiale avec son 23e circuit de la saison.

Deux tours au bâton plus tard, Gleyber Torres a profité d’un mauvais lancer d’Anibal Sanchez pour croiser le marbre. En cinquième, Didi Gregorius a permis à Torres de marquer à nouveau à l’aide d’un ballon sacrifice.

En dépit de son lancer raté, Sanchez s’en est plutôt bien sorti contre les puissants Yankees, permettant trois points et six coups sûrs en six manches. Jesse Biddle (2-0) a été crédité de la victoire.

Le partant de New York, Jonathan Loaisiga, a été remplacé après avoir concédé trois points et cinq frappes en lieu sûr en quatre manches. La défaite est allée à la fiche de David Robertson (5-3).