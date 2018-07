Roger Federer troque Nike pour Uniqlo

Roger Federer n'avait toujours pas frappé sa première balle au tournoi sur gazon de Wimbledon que déjà tremblaient les murs du All England Club, lundi.

En effet, le Suisse est apparu sur le court central pour y disputer son match de premier tour face au Serbe Dusan Lajovic accoutré de vêtements Uniqlo, contrairement à son habituel attirail Nike.

Uniqlo a d'ailleurs confirmé que Federer était maintenant devenu son ambassadeur global.

UNIQLO is honoured to welcome Roger Federer as our new Global Brand Ambassador!#UniqloRF #Uniqlo #LifeWear #RogerFederer #Wimbledon pic.twitter.com/Xn4R4H4GVV