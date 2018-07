Nouveau logo... même résultat

Publié aujourd'hui à 22h52

Mis à jouraujourd'hui à 22h53

Roger Federer a confirmé une rumeur qui courait depuis quelques semaines. Tous attendaient le premier gros plan de son entrée à Wimbledon, permettant de discerner s’il arborait l’emblème qui l’accompagnait depuis le début de sa carrière, le «swoosh» de Nike, ou celui du manufacturier japonais Uniqlo.

Et la rumeur s’est avérée.

Pour un montant qu’on évalue à $300 millions, sur 10 ans, Roger Federer a donc un nouveau partenaire corporatif. Nike n’aurait-elle pas pu égaler l’offre, afin de préserver ce sacro-saint mariage sportif et monétaire? Y a-t-il eu mésentente ou dispute, comme dans tant d’unions? Peu importe, le changement est fait.

Les réactions sur Twitter se sont succédé à la vitesse d’un premier service de Federer.

Avant même qu’il n’ait enlevé son survêtement, le site Tennis.com écrivait sur Twitter : «@rogerfederer vient de livrer la première foudroyante surprise de #Wimbledon en apparaissant vêtu de Uniqlo plutôt que de Nike.» (@rogerfederer delivers the first shocking upset of #Wimbledon by appearing in Uniqlo instead of Nike).

Tant qu’il performe...

Après qu’il eut littéralement survolé la première manche de son match initial l’opposant au Serbe Dusan Lajovic, le journaliste spécialisé du New York Times, Ben Rothenberg a énuméré les statistiques impressionnantes du Suisse, au premier set, tout en ajoutant : «Peut-être que c’est Nike qui le contraignait toutes ces années.»

Cela dit, même si le changement de partenariat peut sembler incongru, certains ont rappelé que l’important, c’est la performance sur le court.

Sports Illustrated a tweeté : «la marque Nike, ou Uniqlo, ou Costco... peu importe.». Même son de cloche de cette internaute, @LeanaObm : «Même si c’est l’argent qui a parlé, Nike n’avait qu’à proposer mieux. Et puis, tant qu’il produit le même tennis, c’est l’essentiel.»

Ils ont été nombreux à se poser la question. 300 millions sur 10 ans, c’est bien beau pour Federer, mais pour Uniqlo, quelle est la «plus-value», compte tenu que Federer aura 37 ans bientôt et qu’il serait étonnant qu’il prenne sa retraite à 47 ans? Comment Uniqlo peut-elle sortir gagnante si Federer prend sa retraite dans deux, trois ou même cinq ans?

C’est une bonne question. Mais je dirais que sur le coup de 8h00, ce lundi matin, la seule apparition de Federer drapé d’Uniqlo a probablement rentabilisé les deux ou trois premières années du contrat à elle seule. Comme coup de marketing, pour faire parler de l’entreprise, c’est réussi.

Pour le reste, même s’il est moins présent sur les courts, il ne faut pas s’inquiéter de la rentabilité d’une association avec Federer. Il fera voir la marque japonaise même après sa retraite.

Parlez-en à Michael Jordan...

L’emblème RF

Certains auront remarqué, dans la foulée de ce changement de commandite, que ses espadrilles sont toujours fournies par Nike. Pour les athlètes du tennis, le confort et l’efficacité des chaussures sont aussi vitaux que les caractéristiques d’une raquette. Et comme Uniqlo ne fabrique pas de chaussures, faut croire que Federer ne tournera pas totalement le dos à son ancien (et seul) partenaire vestimentaire.

Cela étant dit, ne cherchez plus le fameux logo RF, puisqu’il était également la propriété de Nike

C’est quand même toute une époque qui vient de prendre fin.

À moins que le groupe de Federer ou UNIQLO ne rachète à Nike le logo RF de Roger Federer.

Sinon, comme moi, vous détenez désormais une véritable pièce de collection.